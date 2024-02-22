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TCMB yeni başkanı kararı verdi! Kredi kartı faizleri 7 ay sonra ilk defa...

Bugün düzenlenen TCMB toplantısı akabinde politika faizinin sabit bırakılmasının kredi kartlarına etkisinin ne olacağı merak ediliyor

Yayın Tarihi: 22.02.2024 14:49
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 14:49
TCMB yeni başkanı kararı verdi! Kredi kartı faizleri 7 ay sonra ilk defa...

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz toplantısı açıklaması saat 14.00'da yapıldı. TCMB yeni başkanı Fatih Atalay'ın öncülüğünde başlayan toplantı sonucunda uzun süre sonra ilk defa politika faizi sabit kaldı. Geçtiğimiz aya kadar 250-500 baz puan arttırılan fazi oranı 22 Şubat itibari ile de 45 olarak devam edeceği belirtildi. Politika faiz kararı akabinde kredi ve kredi kartı faizleri ile alakalı durumun en olacağı merakla beklenirken son dakika kredi kartı faizleri ile alakalı alınan karar açıklandı 

Ekonomistler tarafından yapılan tahminlere eş olarak Merkez Bankası, bugünkü toplantı sonucunda politika faizini sabit tuttuğunu belirtti. Piyasada da ortalama olarak yapılan tahminlerde beklenti sabit kalacağı yönünde seyretmekteydi. Kredi kartı ile alakalı düzenlemelerin devam ettiği şu günlerde TCMB faiz kararının kredi faizlerine etkisinin ne olacağı da merakla beklenmekteydi.

kredi kartı

KREDİ KARTI FAİZLERİNE YENİ DÜZENLEME

 Kredi kartı referans faiz oranlarında değişiklik olup olmayacağı konusu şu sıralar yakından takip ediliyor. Faiz kararının açıklanması akabinde kredi kartı kullanımı konusundaki faiz oranları ne olacak? Kredi kartlarına sınırlama mı gelecek? İşte detaylar

Ekonomik sebeplerden dolayı kredi kartı düzenlemesi uzun süredir ülkenin ekonomik gündeminde üst sıralarda takip edilmekte. Kredi kartı faiz oranlarına da düzenleme getirileceği iddiaları ortalıklarda dolaşmakta iken politika faizine göre belirlenen kredi kartı faizleri ile alakalı kalem kırıldı. Merkez Bankası'nın %45'te sabit bıraktığı politika faizi kararı akabinde kredi kartı faizleri de değişmedi. Geçtiğimiz Kasım ayından beri politika faizleri artsa da kredi kartı ve kredi faizleri sabit bırakılırken Durumun bu ayda değişmeyeceği ve geçtiğimiz aylardaki gibi aynı oranda ve sabit uygulamanın devam edeceği açıklandı

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