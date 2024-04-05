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Fitch: Türkiye'deki enflasyon yüzde 29 olacak!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'de enflasyonun 2024'te ortalama yüzde 58, 2025'te ise yüzde 29 olacağını tahmin etti. Fitch, bu tahminin Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) bankalarının Türkiye'deki iştirakleri üzerinde önemli bir etkisi olacağını öngörüyor.

Yayın Tarihi: 05.04.2024 22:07
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 22:07
Fitch: Türkiye'deki enflasyon yüzde 29 olacak!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'deki enflasyonun 2024'te ortalama yüzde 58'e, 2025'te ise yüzde 29'a düşeceğini tahmin ediyor. Fitch, Türkiye'deki iştirakleri bulunan Körfez İşbirliği Konseyi bankalarının Türkiye'nin makroekonomik dengesizliklerinden kaçınmak ve daha geleneksel, tutarlı ekonomi politikalarına geçmek için faydalanması gerektiğini belirtti.

Fitch'e göre, enflasyondaki düşüş, bağlı ortaklıkların net parasal kayıplarını azaltacak ve Türk lirasındaki daha yavaş değer kaybı, para çevrimi kayıplarından kaynaklanan olumsuz sermaye etkisini azaltacak.

Körfez İşbirliği Konseyi bankalarının Türkiye'deki iştiraklerinin 2023 yılında net parasal zararı 2,6 milyar dolar olarak kaydedildi.

Fitch'in açıklamasında, "Türkiye'nin TÜFE ortalamalarının 2024'te yüzde 58 ve 2025'te yüzde 29 olacağını varsayarsak, net parasal kaybın 2024'te yaklaşık 2,8 milyar dolara yükseleceğini, ardından 2025'te yaklaşık 1,4 milyar dolara düşeceğini öngörüyoruz. Enflasyondaki düşüş, en azından beklentilerimizle uyumlu olursa ve 2025'ten sonra devam ederse, Körfez İşbirliği Konseyi bankaları muhtemelen 2027'den itibaren hiperenflasyon raporlamasını kullanmayı bırakacak" denildi.

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