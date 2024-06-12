Garanti Bankası bu şartı sağlayana arifeye kadar 4 bin lira ödeyecek

Bankalar hayat koşullarının zorlaştığı ve alım gücünün düştüğü şu günlerde mevcut kampanyaları ile oldukça dikkat çekiyor. Düzenlenen kampanyalarda düşük faizli ya da faizsiz kredi imkanlarının dikkat çektiği gibi, yeni müşterilere sağlanan avantajlar da cepleri doldururken, bankaya ise portföy arttırma kolaylığı sağlıyor. Garanti Bankası da yeni müşterilerine özel olarak bir çok kampanya açıklaması yaparken, en çok dikkat çekeni ise ay ay güncellenen ve özellikle de tek başvuruya yapılan 1.000 TL yeni müşteri hediyesi olarak biliniyor. Haziran ayında da banka yeni müşterilerine özel olarak bu kampanyanın devam ettiğini ve 30 Haziran da sona ereceğini açıkladı.





GARANTİ BANKASI 1000 TL KAMPANYASI

Dijitalliğe geçmeye başladığımız şu günlerde mobil uygulama kullanımını artırmak adına ‘’Mobilden müşteri olacak bireye özel’ kampanyalar açıklanıyor. Garanti Bankası da mobil üzerinde müşteri olacak bireye 1.000 TL bonus ödemesi yapacağını belirtti. Söz konusu kampanyada müşteri olunması akabinde kredi kartı başvurusu yapıp onay alma zorunluluğu mevcut. Tüm bu şartların karşılanması durumunda yapılan alışverişlerin 1000 TL’si geri ödenecek.





GARANTİ BANKASI REFERANS KAMPANYASI

Garanti Bankası tarafından başlatılan diğer bir kampanyada referans kampanyası olarak Haziran ayında dikkat çekiyor. Banka müşterisi olmayan yakınını bankaya davet eden müşteri, yeni müşteri kazandırmasından mütevellit banka tarafından adeta ödüle boğuluyor. Banka bu kapsamda 3 bin liraya varan ödeme yapıyor.

Ocak ayında başlayan referans kampanyası ile alakalı açıklama yapan banka bu kapsamda Haziran ayının son günü kampanyanın biteceği uyarısında bulundu. Referans kodu ile yakınını müşteri yapan birey, bankaya kazandırdığı müşteri başına 300 TL kazanacak iken bu kapsamda 3000 TL’ye kadar geri ödeme alabilecek. Söz konusu kampanyadan davet edilen müşteri de faydalanacak iken ödemeler kazan kazan şeklinde süregelecek.