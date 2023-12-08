Gece gece Torba Yasa mesaisi! ONAYLANDI! 4A 4B 4C'liye yeni ikramiye yıl bitmeden ödenecek

Çalışana ikramiye konusunda gece yarısı müjde açıklandı. Çalışan emekliye 5.000 TL ödenecek olan 86 maddelik torba teklifinin 43 maddesi kabul edildi. Yılın son ayına girdiğimiz hatta ortasına yaklaştığımız şu günlerde emeklilere müjde üzerine müjde gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda emekliye yeni bir ikramiye ödeme yapılacağı ve ay sonuna kadar hesaplara aktarılacağı ön görülüyor. Ayın 15'i itibari ile çalışan emekli de ikramiye ödemesine kavuşacak.

Gerek SSK, Bağkur, Gerekse de EYT ve 4C'li fark etmeksizin 2023 yılı müjdeleri bitmek bilmiyor. Emekliye devlet tarafından sağlanan destekler ile birlikte bankaların sunduğu ödemelerin de ardı arkası kesilmiyor. Çiftçi ve Bağkur'lu esnaf emeklilerimiz başta olmak üzere 5 milyona yakın emekli için de yeni yıl gelmeden ikramiye ödemelerinin tamamlanacağı açıklanmış bulunuyor.





5 BİN LİRA İKRAMİYE ÖDEMELERİ BAŞLIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekim başında verdiği müjde ile birlikte emekliye 5 bin lira ikramiye ödemesi yapılacağı belirtilmişti. Ancak ödeme takvimi oluştuğu sırada bu ödemenin sadece çalışmayan emekliyi kapsaması diğer emeklileri ayaklandırmıştı. Yapılan bütçe hesaplamaları sonrasında da çalışan emekliye de 5 bin lira ikramiye ödemesi yapılacağı müjdesi verilirken, çalışan emekliye ikramiye ödemelerinin ne zaman yapılcağı konusunda araştırmalar da hız kazandı. Çalışmayan emekliye ödemeler 15 Kasım itibari ile tamamlandı. Bu kapsamda çalışan emekli için emekli ikramiyesi ödeme tarihleri merak konusu oldu. Erdoğan'ın talimatı ile birlikte çalışan emekli ikramiyesi için tarih verildi.





Çalışan emekliye ikramiye ödemeleri 15 Aralık itibari ile başlayıp, ay sonuna kadar ödenecek. Bu kapsamda emekliye ödemeler yılbaşı gelmeden tamamlanacak.

Bakan Işıkhan'ın Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK)'ya verdiği talimat doğrultusunda kurum 15 Aralık 2023 tarihinden önce onay alınması adına çalışmalarına başlayacak. Ancak herhangi uzama durumda dahi 15 Aralık başlangıç noktası olacak. Emekliler böylece 2023 yılının son ödemesini sene bitmeden hesaplarında görebilecek.