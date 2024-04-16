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Geçtiğimiz akşam açıklandı! Süt fiyatları 2024'ün 2. zammını aldı!

Ürün ve hizmet zamları devam ediyor. En son Ocak ayında zamlanan süt fiyatlarına yeni bir zam yapılmış bulunuyor

Yayın Tarihi: 16.04.2024 08:21
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 08:21
Geçtiğimiz akşam açıklandı! Süt fiyatları 2024'ün 2. zammını aldı!

Artan fahiş fiyatlar arasına çiğ süt fiyatları da eklendi. Ürün ve hizmet zamları gün gün duyurulmaya devam ediyor. En son 22 Ocak'ta yapılan açıklama sonrasında zamlanan çiğ süt fiyatlarına bir zam uygulaması daha devreye girdi.

Ulusal Süt Konseyi tarafından geçtiğimiz akşam saatlerinde yapılan açıklama kapsamında 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak zam tutarı belirlendi. Çiğ süt tavsiye fiyatı üreticinin eline litre başına net 14,65 lira geçecek şekilde uygulanacağı açıklandı. En son 22 Ocak'ta yapılan zam sonrasında çiğ süt fiyatlarındaki bu artış 2024 yılının ikinci artışı olarak biliniyor.

SUT

ÇİĞ SÜTE ZAM

1 Mayıs'ta zamlı uygulamanın devreye gireceği süt kategorisi yüzde 3,6 yağ ve %3,2 protein içeriğine hakim olan inek sütü için geçerli olacağı belirtilirken, çiğ süt üretimi ve nakliyesi sırasında oluşan diğer masrafların üretici tarafından karşılanması durumunda artı olarak sağlanabileceği tahmin ediliyor. USK tarafından yapılan açıklamada yukarıda bahsi geçen oranlardaki her 0,1'lik değişimde 22 kuruşluk bir fiyat farkının devreye gireceği tahmin ediliyor.

USK zam uygulaması ile alakalı yaptığı açıklamasında maliyetlerin ve piyasa koşullarının çiğ süt fiyatlarını İlerleyen dönemlerde tekrardan arttırabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Açıklaması Yapılan bu artışa rağmen üreticinin hala daha maliyetin altında çiğ süt sattığı savunulurken en az litre başına 16 ,17 lira kazanması gerekliliği konusunda da talepler iletilmeye devam ediyor.

Tire Süt Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Öztürk tarafından yapılan açıklamada Özellikle de yem fiyatlarındaki malum artışa dikkat çekilerek, çiğ süt fiyatlarının maliyeti karşılamadığı ve hal bu iken devlet desteğinin arttırılması gerektiği belirtilmiş bulunuyor. Özellikle de senelerdir sabit bırakılan 50 kuruşluk süt primlerinin güncellenmesi gerekliliğini belirten Öztürk, her ürün ve hizmete yapılan zam ile birlikte bu primin sabit bırakılmasını kabul edilemez olduğunu savunuyor.

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