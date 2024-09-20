TEB, Yapı Kredi ve Garanti faizsiz taşıt kredisini açıkladı! O markayı alacak olan yaşadı

Otomobil piyasasında artan fiyatlar vatandaşın sıfır araç alma hayalini suya düşürürken, taşıt kredilerinde yaşanan faiz artışları da geri ödemesini inanılmaz rakamlara kadar ulaştırıyor. Kıyıda köşede yatırımı olan vatandaş, hal bu iken araç almadan eli boş dönebiliyor. Ancak araç markaları tercih edilebilirlikleri arttırmak amacıyla ay ay yeni kampanyalarını açıklamaya devam ediyor. Markalar ya fiyat indirimine gidiyor ya da faizsiz kredi kampanyaları ile geri ödeme konusunda dev destekler sağlayabiliyor. Hyundai’de Eylül ortasını geçtiğimiz şu günlerde başlattığı kampanyasında 17-30 Eylül 2024 tarihleri arasında fiyat avantajı ve faizsiz kredi imkanı sunuyor.

HYUNDAİ EYLÜL AYI İNDİRİM KAMPANYASI

Kampanya kapsamında, 1.099.000 TL’den başlayan fiyatlarla müşteri sıfır aracına kavuşabilmekte iken, Nakit alımlarında geçerli olan bu azami kampanyalı satış fiyatına ek olarak faizsiz kredi imkanı da dikkatleri üzerine topluyor. Hyundai 1.2MPI Jump MT modeli otomobilin başlangıç fiyatı olduğu ifade edilirken, cazip kredi kampanyası da markayı bir adım öne çıkarıyor.

HYUNDAİ’DEN ESNEK VE FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ

Hyundai, ayrıca 175.000 TL’ye kadar 12 ay %0 faizli kredi kampanyasını da geçtiğimiz gün açıklamış bulunurken, bu kampanya, TEB, Yapı Kredi ve Garanti BBVA bankaları aracılığıyla sağlanacağı da ifade edilmiş bulunuyor.

İKİ KAMPANYAYA AYNI ANDA DAHİL OLUNAMAYACAK

Hyundai tarafından düzenlene bu iki indirim kampanyası, dikkatleri üzerine toplarken, yapılan açıklamada her iki kampanyaya katılım sağlanacağı ancak iki kampanyaya aynı anda dahil olunamayacağı belirtilmiş bulunuyor.

HYUNDAİ FAİZSİZ KREDİ MALİYETİ

Bankalar aracılığı ile sağlanan faizsiz kredi kampanyasında kredi tahsis ücretinin toplam kredi tutarının binde beşi olarak hesaplanacağı ifade edildi. Bu ücretin %15’ine denk gelen BSMV, müşteri tarafından ödeniyor. 150.000 TL’ye 12 ay %0 faizli kredi için aylık toplam basit maliyet oranı %0.0971, yıllık maliyet oranı ise %1.1657 olarak hesaplanmış bulunuyor

TEB VE HYUNDAİ ANLAŞMASI

Yukarıda adı geçen bankalardan sağlanacak olan faizsiz kredi desteği ile alakalı olarak TEB ile yapılan anlaşma detaylandırıldı. TEB bankasından kullanılacak kredilerde %0 faiz oranının uygulanabilmesi için Kredi Koruma Sigortası ürününün satın alınması koşulu bulunduğu ifade edildi.