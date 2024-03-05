Aylık 6000 TL ödemeye 700.000 TL verilecek! Ne kredi puanı ne gelir belgesi: Hiç bir şart aranmayacak

Yaşanan Kahramanmaraş depremi akabinde kentsel dönüşümün hız kazanması adına çalışmalar başlamış bulunuyor. Bu kapsamda hükümet tarafından da bir çok destek programı hazırlanırken, kredi puanına bakılmaksızın, kentsel dönüşüme dahil olan her bireye geri ödemesiz kira desteği ve hibe ödemesi ile birlikte geri ödemesi kolay bir şekilde kredi imkanı sağlanıyor. Hükümet tarafından başlatılan destek programında 100 bin liraya varan kira desteğine ek olarak kredi artı hibe desteği başvuru şartları açıklanırken, İstanbul geneli için başlayan bu programın yaygınlaşması adına da çalışmalar devam ediyor.

Sunulan destek ile birlikte sağlanacak olan kredi desteği 2 yıl ödemesiz olarak verilecek. 1 yıl faizsiz ödeme ile sağlanacak olan kentsel dönüşüm kredisi sonrasında özel plana dahil olacak. Yapılan hesaplamalarda ayda 5.833 TL ödeme ile 700 bin TL kredi imkanı sağlanmış olacak.





KENTSEL DÖNÜŞÜM DESTEĞİ

Özellikle de büyük şehirlerdeki eski binaların ortadan kalkması ve Deprem riskinin en aza indirgenmesi adına kentsel dönüşüm projeleri devam ediyor. Hükümet özellikle 6 Şubat Kahramanmaraş depremi akabinde başlattığı 'Yarısı Bizden' programı ile bu eski yapıların yerine yenilerinin yapılması adına harekete geçmiş bulunuyor

Depreme dayanıklılık konusunda risk taşıyan yapılarda yaşayan bireylere özel olarak hazırlanan program kapsamında 700.000 TL hibe aynı tutarda kredi desteği ile birlikte 100.000 TL kira desteği yapılıyor. Evinden çıkıp kiraya geçecek olan birey için bir seferlik 100.000 TL destek geri ödemesiz olarak sağlanacak.





YARISI BİZDEN KAMPANYASI BAŞVURUSU

İş yerleri için de geçerli olacak olan bu programda 350.000 TL krediye ek olarak 350.000 TL hibe desteği sağlanacak. Yarısı bizde kampanyasında 2 yıl ödeme yapılmayacak ve sonrasında da uygun ödeme planları dahilinde vadeli ödemeler sağlanmış olacak. 700 bin TL ve 350 bin TL kredi kullanımlarında bireyin kredi puanları ve gelir belgeleri istenmeksizin destek sağlanacak.

Vatandaşlara sunulan önemli mali destekler arasında yer alan yarısı bizden kampanyası geçtiğimiz yıl nisan ayında başlamış bulunmaktadır. Başvuru sırası; başvuru ilk yapan kişiden başlayıp yeni katılmak isteyenlere de sırasıyla sağlanacak. Kentsel dönüşüm projesi Kredisi olarak ödenen ve 700.000 TL Kredi 24 ay ertelemeli ve 3. yıldan itibaren faizsiz olarak ödenmesi planlanıyor. 3. yılda Aylık 5.833 TL ödeme yapılacak iken her sene bu tutar bir miktar arttırılarak ödenmeye devam edecek.