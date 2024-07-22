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3 KG yoğurt 80 TL’den düştü! Tarım Kredi’de dev kampanya bitti bitiyor

Artan maliyetler süt fiyatlarını doğrudan etkilerken, süt ürünleri de bu zamlardan nasibini almış benziyor. Özellikle de yoğurt fiyatları son 1 sene içerisinde yüzde 50’nin üzerinde zamlı olarak satılıyor.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 15:08
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 15:08
3 KG yoğurt 80 TL’den düştü! Tarım Kredi’de dev kampanya bitti bitiyor

Artan maliyetler süt fiyatlarını doğrudan etkilerken, süt ürünleri de bu zamlardan nasibini almış benziyor. Özellikle de yoğurt fiyatları son 1 sene içerisinde yüzde 50’nin üzerinde zamlı olarak satılıyor. Hal bu iken evinde yoğurt mayalamaya fırsatı olmayan ve marketlerde hazır yoğurt alan birey, yoğurt fiyatlarını yakından takip ediyor. Marketler bu durumu fırsat bilip neredeyse her indirimine süt ve süt ürünlerini ekliyor. Yaz mevsiminin sıcaklığını alı giden ayran da bu durumdan artış olarak etkilenmeye devam ederken, anlık olarak marketlerdeki süt ve süt ürünleri indirimleri takip ediliyor.

Tarım Kredi Market, uzun zamandır kar amacı gütmeyen zincir market olarak işleyişini sürdürüyor. Fabrikadan halka ve üreticiden halka mantığı ile hareket eden Tarım Kredi Market de indirimleri ile dikkat çekiyor. Ayın belli günlerinde sayfa sayfa indirimini sunan Tarım Kredi Market Temmuz ayı kataloğunda özellikle de süt ürünleri ile dikkat çekiyor.

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TARIM KREDİ MARKET SÜT İNDİRİMLERİ

Tarım Kredi Market yoğurt fiyatları, Tarım Kredi süt fiyatları araştırılıyor. Yaz aylarının serinletici lezzeti ayran ve yoğurt Tarım Kredi'de indirimli fiyatlarla müşterisini bekliyor. Tarım Kredi Birlik Ayran Tam Yağlı 285 ml: Sadece 6,90 TL!

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Tarım Kredi Birlik Süzme Yoğurt 900 g: 69,90 TL yerine sadece 49,90 TL!

Tarım Kredi Kaymaksız Yoğurt Tam Yağlı 3000 g: 97,50 TL yerine sadece 79,90 TL!

Fiyatı ile alıcının ilk adresi olmayı sağlıyor. Aldıka aldıran kampanya adı altında başlayan kampanya da daha bir çok süt ürünü de kampanyaya dahil edilmiş bulunuyor.

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