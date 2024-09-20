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Düşük KPSS Puanı, En Az Lise Mezunu Olanlar Dikkat! Memur Alımları Başladı: 50-70 Puanla Memur Olma Fırsatını Kaçırmayın!

2024 yılında düşük KPSS puanı ile memur alımı fırsatları! Lise, ön lisans ve lisans mezunları için 50-70 KPSS puanı ile kamuya memur alımları başladı.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 17:16
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 17:16
Düşük KPSS Puanı, En Az Lise Mezunu Olanlar Dikkat! Memur Alımları Başladı: 50-70 Puanla Memur Olma Fırsatını Kaçırmayın!

2024 yılında düşük KPSS puanı ile memur olmak isteyenler için yeni ilanlar yayımlandı. Özellikle lise, ön lisans ve lisans mezunlarının başvuru yapabileceği bu ilanlar, 50 ile 70 KPSS puanı aralığında değişiyor. Kamu kurumları, eksik kadrolarını doldurmak amacıyla çeşitli pozisyonlarda personel alımı yapmaya devam ediyor. Bu yazıda, düşük KPSS puanı ile memur alımı yapan kurumların detaylarını ve başvuru şartlarını bulacaksınız.

Düşük KPSS Puanı, En Az Lise Mezunu Olanlar Dikkat! Memur Alımları Başladı: 50-70 Puanla Memur Olma Fırsatını Kaçırmayın!

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Kamuya memur alımı için adaylardan genel olarak belirli şartlar isteniyor. KPSS puanı dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartlar aranıyor. Adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum olmaması, sağlık sorunu bulunmaması ve güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç alması gerekiyor. Erkek adaylar için ise askerlik görevini yapmış veya askerlikle ilişiğinin olmaması şartı aranıyor.

KPSS PUANI ŞARTI VE GEÇERLİLİK YILI

2024 yılında kamuya memur alımı için başvuruda bulunacak adayların 2022 veya 2023 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) belirli bir puan almış olması gerekmektedir. Lise mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93, lisans mezunları için ise KPSSP3 puan türünden en az 50, 55, 60, 65 veya 70 puan almış olmak, başvuru şartları arasındadır.

HANGİ KURUMLAR DÜŞÜK KPSS PUANI İLE ALIM YAPIYOR?

2024 yılı içinde düşük KPSS puanı ile memur alımı yapan kurumların başında belediyeler ve üniversiteler geliyor. Bunun yanı sıra bakanlıklar ve çeşitli kamu kurumları da 50 ile 70 puan arasında alımlar gerçekleştirmektedir. Özellikle belediyeler, 60 KPSS puanı ile alım yaparken, üniversiteler genellikle 50 KPSS puanı ile memur alımı yapıyor.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

Düşük KPSS puanı ile memur olmak isteyen adaylardan genel olarak şu şartlar isteniyor:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • Kamu haklarından mahrum olmamak
  • Görevini yapmasına engel sağlık sorunu olmamak
  • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak
  • Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak veya askerlikle ilgisi bulunmamak
  • Herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık veya emeklilik aylığı almıyor olmak
  • 30 veya 35 yaşını doldurmamış olmak (pozisyona göre değişir)

BELEDİYELERİN ZABITA VE İTFAİYE ERİ ALIM ŞARTLARI

Belediyelerin yapacağı zabıta memuru ve itfaiye eri alımları için belirlenen özel şartlar arasında, erkek adaylarda 167 cm, kadın adaylarda ise 160 cm’den kısa olmamak yer alıyor. Ayrıca, sınav tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak gerekiyor. İtfaiye eri adaylarının kapalı alan fobisinin bulunmaması da şartlar arasında.

GÜNCEL DÜŞÜK KPSS PUANI İLE ALIM YAPAN KURUMLAR

2024 yılında düşük KPSS puanı ile memur ve personel alımı yapacak bazı kurumlar ve kontenjan detayları şöyle:

  • Alay Belediyesi: KPSS 60 puan ile 1 personel alımı (Son başvuru: 03.10.2024)
  • Eleşkirt Belediyesi: KPSS 60 puan ile 1 personel alımı (Son başvuru: 27.09.2024)
  • Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi: KPSS puan şartı var, 4 personel alımı (Son başvuru: 01.10.2024)
  • Maden Belediyesi: KPSS 60 puan ile 2 personel alımı (Son başvuru: 03.10.2024)
  • Hopa Belediyesi: KPSS 60 puan ile 2 personel alımı (Son başvuru: 04.10.2024)
  • Mevlaka Kalkınma Ajansı: KPSS puan şartı var, 3 personel alımı (Son başvuru: 02.10.2024)
  • Doğu Marmara Kalkınma Ajansı: KPSS puan şartı var, 1 personel alımı (Son başvuru: 24.09.2024)
  • İŞKUR: KPSS puan şartı var, 20 personel alımı (Son başvuru: 23.09.2024)
  • Milli Eğitim Bakanlığı: KPSS puan şartı var, 6 personel alımı (Son başvuru: 27.09.2024)
  • Palu Belediyesi: KPSS puan şartı var, 1 personel alımı (Son başvuru: 10.10.2024)
  • Dikmen Belediyesi: KPSS 60 puan ile 2 personel alımı (Son başvuru: 04.10.2024)
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi: KPSS 65 puan ile 133 personel alımı (Son başvuru: 11.10.2024)
  • Çalışma Bakanlığı: KPSS puan şartı var, 9 personel alımı (Son başvuru: 25.09.2024)
  • Bozköy Belediyesi: KPSS puan şartı var, 1 personel alımı (Son başvuru: 23.10.2024)
  • Diyanet İşleri: KPSS 50 puan ile 10 personel alımı (Son başvuru: 04.10.2024)
  • Kültür Bakanlığı: KPSS puan şartı var, 5 personel alımı (Son başvuru: 25.10.2024)
  • BDDK: KPSS puan şartı var, 45 personel alımı (Son başvuru: 20.10.2024)

BAŞVURU YAPMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Her bir ilanın başvuru şartları farklılık gösterebilir. İlanları dikkatle incelemek, istenilen KPSS puanı ve başvuru şartlarını detaylıca okumak başvuru sürecinde önemlidir. Ayrıca başvurular genellikle dijital ortamda alınmaktadır, bu yüzden son başvuru tarihlerini kaçırmamak adına işlemleri zamanında yapmak gerekiyor.

 

2024 yılında düşük KPSS puanı ile memur olmak isteyenler için çok sayıda fırsat mevcut. Özellikle belediyeler ve üniversiteler, 50-70 KPSS puanı aralığında personel alımları yapıyor. Eğer siz de bu kriterlere uygunsanız, başvuru yaparak memur olma fırsatını değerlendirebilirsiniz.

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