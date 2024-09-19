Emekli reformu için tarih verildi! 15 güne kalmadan emekliye müjdeler pat pat gelecek

Yeni yasama yılına girilmesine sayılı bir vakit kaldı. Ekim ayında açılacak TBMM’nin yeni trafiğinde yeni reform paketinin devreye alınacağı konuşuluyor. Yeni reform paketi içeriği ise milyonlarca kişi yakından ilgilendiriyor. Memura 3600 ek gösterge, Bağkurlu prim eşitlemesi, kadınlara erken emeklilik ve taşerona kadro konularında yoğun ve hummalı bir çalışma TBMM’yi bekliyor. Milyonları yakından ilgilendiren torba yasa ile birlikte, emeklilik sisteminde köklü değişimler bekleniyor.

MEMURA 3600 EK GÖSTERGE GELECEK Mİ?

Geçtiğimiz sene başından beri en çok merak edilen konu memura 3600 ek gösterge hakkı olarak biliniyor. birinci derece tüm kamu çalışanlarına önemli ölçüde kazanç artışı sağlayacak olan tasarının 2025 yılında devreye alınacağı konuşuluyor. Bu düzenleme, hem emekli ikramiyelerini hem de emekli aylıklarını doğrudan etkileyerek memurların standartını yükseltecek.

KÜÇÜK ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK

Küçük esnafın uzun zamandır beklediği prim sayısının düşürülmesi ile alakalı gelişmeler de yakından takip edilecek. Hal bu iken SKK ile Bağ-Kur’lu prim eşitlemesi sağlanacak. Mevcut 9000 gün olan Bağkur prim gün sayısının 7200’e indirgeneceği tahmin ediliyor. Bu sayede küçük esnaf daha erken emekli olacak

EV KADINLARINA EMEKLİLİK DESTEĞİ

Ev kadınları ile alakalı Bakan Işıkhan, geçtiğimiz aylarda destek açıklaması yapmıştı. Kadınlara prim desteği ve bir çok avantajın da getirileceğini ifade etmişti. Bu sayede Devletin prim desteğiyle ev kadınları da emeklilik sistemine dahil olabilecek.

TAŞERONE KADRO MÜJDESİ GELECEK Mİ?

Uzun yıllardır kadro bekleyen taşeron işçilerinin merak ettiği çalışmalar da TBMM’nin açılması ile başlayacak. Yaklaşık 100 bin taşeron işçisinin kadroya geçirilmesiyle birlikte, iş garantisi sağlanaca ve memur olarak iş gücü arttırılacak.

EMEKLİYE ÖZEL ÇALIŞMALAR

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafında emeklilik sisteminde köklü değişikliklere gidileceği ifade edilmişti. Yapılan açıklamada emeklilik sisteminde hem prim miktarının hem yaşı hem de ödenen süresinin daha adil bir sistem üzerinde hesaplanması planlanıyor.

Yukarıdaki maddelerde yer alan tüm değişiklikler için çalışmalar TBMM’nin açılışı ile başlayacak. Özellikle memur, esnaf, ev kadını ve taşeron işçileri bu düzenlemelerden en çok faydalanacak kesimlerin başında geliyor.

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK

TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışıyla 1 Ekim'de çalışmalarına yeniden başlayacak.