2023 Model Ford Focus İcradan Satılık: İşte Aracın Detayları ve İhale Bilgileri

İzmir 3. İcra Dairesi Müdürlüğü, 2023 model Ford Focus marka aracı icra yoluyla satışa çıkardı. Aracın tüm özellikleri, değerlemesi ve ihale süreci hakkında detaylı bilgileri bu haberde bulabilirsiniz. Türkiye genelinde birçok vatandaş icra yoluyla satışa çıkarılan araçlar sayesinde uygun fiyatlarla araç sahibi olma şansı yakalıyor. İzmir'de gerçekleştirilecek bu icra ihalesi de özellikle otomobil meraklılarının ilgisini çekecek.

İcra satışları, borçluya ait malların alacaklılar lehine satılması sürecidir ve çoğu zaman piyasa fiyatının altında satışa sunulan mallar, uygun fiyatlarla yeni sahiplerine kavuşur. İzmir 3. İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan Ford Focus aracı da bu fırsatların başında geliyor.

2023 MODEL FORD FOCUS İCRADAN SATIŞA ÇIKARILDI

İzmir 3. İcra Dairesi’nin resmi duyurusuna göre, 2023 model Ford Focus marka araç, icradan satışa sunuldu. İcradan satışa çıkarılan bu araç, beyaz renkli ve dizel yakıtlı olup, otomatik vites sistemine sahiptir. Araç, kilometre olarak oldukça yeni bir seviyede olup, 5.500 km’de olduğu belirtilmiştir. Kaportasında herhangi bir göçük veya büyük hasar tespit edilmemiştir.

Aracın önemli detaylarına dair bilgiler şu şekilde sıralanmıştır:

Marka: Ford

Ford Model: Focus

Focus Yıl: 2023

2023 Plaka: 34HEP428

34HEP428 Motor No: PL00895

PL00895 Şasi No: WF0NXXGCHNPL00895

WF0NXXGCHNPL00895 Yakıt Tipi: Dizel

Dizel Vites Tipi: Otomatik

Otomatik Renk: Beyaz

Beyaz Kilometre: 5.500 km

5.500 km Anahtar: Var

Var Ruhsat: Yok

Aracın muhammen bedeli ise 1.550.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyat, aracın piyasa değerine kıyasla icra satışları çerçevesinde belirlenmiş bir değerdir. İhale sonucunda bu bedel üzerinden teklifler alınıp aracın satışı gerçekleştirilecektir.

İCRADAN SATILIK FORD FOCUS İHALE DETAYLARI

İcradan satılık araçlarda en önemli unsurlardan biri ihale sürecidir. Ford Focus’un satışı iki farklı ihale döneminde gerçekleşecektir. Her iki ihalede de en yüksek teklif veren kişi aracı satın alma hakkına sahip olacaktır. İşte ihale süreçleri:

1. İhale Başlangıç Tarihi ve Saati: 15 Ekim 2024 - 12:27

15 Ekim 2024 - 12:27 1. İhale Bitiş Tarihi ve Saati: 22 Ekim 2024 - 12:27

22 Ekim 2024 - 12:27 2. İhale Başlangıç Tarihi ve Saati: 12 Kasım 2024 - 12:27

12 Kasım 2024 - 12:27 2. İhale Bitiş Tarihi ve Saati: 19 Kasım 2024 - 12:27

Her iki ihalede de teklifler esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden çevrim içi olarak yapılacak. 2024/2447 TLMT. dosya numarası ile ilgili detaylara ulaşmak ve artırmaya katılmak mümkündür.

İCRADAN ARAÇ ALMANIN AVANTAJLARI

İcradan satılık araçlar, birçok kişi için uygun fiyatla araç sahibi olmanın en etkili yollarından biri olarak öne çıkmaktadır. İşte icradan araç almanın bazı avantajları:

Düşük Fiyat: İcra satışları genellikle piyasa fiyatlarının altında gerçekleşir. Bu durum, alıcılar için ekonomik açıdan cazip bir fırsat sunar. Çevrim İçi İhale Kolaylığı: UYAP üzerinden yapılan çevrim içi ihaleler, herkesin kolayca katılabileceği ve teklif verebileceği bir süreç sunar. Yasal Güvenceler: İcra dairesi tarafından gerçekleştirilen satışlar, resmi süreçlere dayandığından alıcılar için yasal güvenceler içerir.

İzmir 3. İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan bu Ford Focus modeli de hem yeni olması hem de düşük kilometresi ile cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor.

FORD FOCUS’UN ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ

Satışa sunulan araç, 2023 model bir Ford Focus olup, birçok teknik ve donanımsal özelliği ile dikkat çekiyor. Focus, Ford’un en popüler modellerinden biri olup, dizel motor seçeneği ve otomatik vites sistemi ile hem şehir içi hem de uzun yol sürüşlerinde performans ve konfor sunmaktadır.

Dizel Yakıt Avantajı : Dizel motor, düşük yakıt tüketimi ve uzun ömürlü motor yapısıyla bilinir. Bu da uzun süreli kullanımlar için ekonomik bir avantaj sunar.

: Dizel motor, düşük yakıt tüketimi ve uzun ömürlü motor yapısıyla bilinir. Bu da uzun süreli kullanımlar için ekonomik bir avantaj sunar. Otomatik Vites Konforu : Otomatik vites sistemi, özellikle şehir içi trafiğinde büyük bir rahatlık sağlar.

: Otomatik vites sistemi, özellikle şehir içi trafiğinde büyük bir rahatlık sağlar. Beyaz Renk ve Estetik Görünüm : Beyaz renk, hem modern bir görünüm sağlar hem de ikinci el satışlarında en çok tercih edilen renklerden biridir.

: Beyaz renk, hem modern bir görünüm sağlar hem de ikinci el satışlarında en çok tercih edilen renklerden biridir. Düşük Kilometre: Sadece 5.500 km’de olan bu araç, neredeyse yeni bir araç almanın avantajlarını sunar.

İCRA SATIŞINA NASIL KATILINIR?

İcra yoluyla satışa sunulan mallara teklif vermek oldukça basit bir süreçtir. esatis.uyap.gov.tr üzerinden gerçekleşen çevrim içi artırmalar, her kullanıcının katılımına açıktır. Sisteme üye olan kişiler, dosya numarasını girerek ihalelere kolayca katılabilir ve teklif verebilirler.

İzmir 3. İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan Ford Focus aracının ihalesine katılmak isteyen kişiler de UYAP sistemi üzerinden başvurularını yapabilirler. İlgili dosya numarası 2024/2447 TLMT. ile detaylara erişim sağlanabilir.

İcra ihalesine katılacak olanların dikkat etmesi gereken en önemli unsur, teklif süresidir. Belirtilen tarihler arasında ihale sistemine giriş yaparak teklif verilmesi gerekmektedir. İhale sonucunda en yüksek teklifi veren kişi, aracı satın alma hakkını elde edecektir.