SGK girişi 1993, 1998, 2001 ve 2005 yılı olan kadın ve erkeklere erken emeklilik

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), erken emeklilik bekleyen milyonlarca vatandaşa büyük bir müjde verdi. Sigorta başlangıcı 1993, 1998, 2001 ve 2005 olan vatandaşlar için yeni erken emeklilik fırsatları açıklandı. Kadın ve erkek ayrımı yapılmaksızın sunulan bu fırsat, milyonlarca kişinin emeklilik hayallerine bir adım daha yaklaştığı bir dönem başlatacak. Özellikle pandemi sonrası artan ekonomik zorluklar ve emeklilik beklentileri göz önüne alındığında, bu gelişme büyük yankı uyandırdı.

Yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) yeni yasama dönemiyle birlikte erken emeklilikle ilgili düzenlemelerin hayata geçirilmesi bekleniyor. Peki, bu yeni düzenlemeler neler içeriyor? Kimler bu fırsatlardan yararlanabilecek? İşte erken emeklilik fırsatlarına dair tüm detaylar…

SGK GİRİŞİ 1993-2005 OLANLARA ERKEN EMEKLİLİK FIRSATI

Sigorta başlangıcı 1993, 1998, 2001 ve 2005 olan milyonlarca vatandaş, erken emeklilik düzenlemelerinden faydalanma şansına sahip olacak. SGK tarafından yapılan açıklamalara göre, yeni emeklilik sistemi kapsamında prim gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş şartlarına yönelik önemli düzenlemeler hayata geçirilecek.

Bu yeni fırsatla, prim gün sayısı ve sigorta süresi dolanlar, emeklilik yaşlarını beklemeden emekli olabilecekler. Kadınlar ve erkekler için eşit şartların sunulduğu bu düzenlemeler, emeklilik hayallerine ulaşmak isteyen milyonlarca kişi için altın tepside sunulmuş bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

BAĞ-KUR PRİM GÜN SAYISI 7200 GÜNE DÜŞÜYOR

Emeklilik fırsatları sadece SGK’lıları değil, aynı zamanda Bağ-Kur’luları da kapsıyor. 1999 ile 2008 yılları arasında sigorta girişi olan Bağ-Kur’lular için prim gün sayısı indirimi yapılacak. Mevcut durumda 9.000 gün olarak belirlenen prim gün sayısı, yeni düzenlemeyle 7.200 güne düşürülecek. Bu düzenleme sayesinde 1 milyondan fazla küçük esnaf erken emekli olabilecek.

Bağ-Kur kapsamında olanlar için yaş şartı ise aynı kalacak. Kadınlar için 58, erkekler için 60 olan emeklilik yaşı, prim gün sayısının indirilmesine rağmen korunacak. Ancak Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında olanlar, prim gün sayılarını tamamlayarak bu fırsattan yararlanabilecek.

EV HANIMLARINA ERKEN EMEKLİLİK MÜJDESİ

Ekim ayında başlaması beklenen TBMM’nin yeni yasama döneminde sadece Bağ-Kur’lular değil, ev hanımları da erken emeklilik düzenlemelerinden faydalanabilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce müjdesini verdiği bu düzenleme, ev hanımlarına emeklilik yolunu açıyor.

Yeni düzenleme kapsamında ev hanımları isteğe bağlı sigorta yaptırarak devlet desteği alacak. Devlet, sigorta primlerinin üçte birini karşılayacak ve bu sayede ev hanımları erken emeklilik fırsatına sahip olacak. Ayrıca, evlilik süresi ve çocuk sayısı gibi faktörler de bu düzenlemeyle ev hanımlarına ek avantajlar sağlayacak.

MECLİSİN GÜNDEMİNDE İKİ BÜYÜK EMEKLİLİK DÜZENLEMESİ

Ekim ayında TBMM’nin yeni yasama dönemine başlamasıyla birlikte, erken emeklilikle ilgili iki büyük düzenleme meclis gündemine gelecek. Bunlardan biri, küçük esnafa yönelik Bağ-Kur prim indirimi düzenlemesi, diğeri ise ev hanımlarına yönelik erken emeklilik düzenlemesi olacak.

Bağ-Kur prim indirimi düzenlemesi, küçük esnafın emekli olma sürecini hızlandırmayı hedefliyor. Ev hanımlarına yönelik düzenleme ise yıllardır beklenen erken emeklilik fırsatını hayata geçirecek.

ERKEN EMEKLİLİK İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Erken emeklilik fırsatlarına dair gözler artık TBMM’ye çevrilmiş durumda. Ekim ayında meclis gündemine alınacak düzenlemeler, torba yasa maddeleri arasında yer alıyor. Eğer bu maddeler meclisten geçerse, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayına sunulacak ve ardından resmi gazetede yayımlanarak yasalaşacak.

Bu düzenlemelerin hayata geçmesiyle birlikte, milyonlarca kişi erken emeklilik için başvuru yapabilecek. Prim gün sayısını tamamlamış ancak yaş nedeniyle emekli olamayanlar için bu düzenlemeler büyük bir fırsat sunuyor. Ayrıca, Bağ-Kur prim indirimi ve ev hanımlarına yönelik emeklilik düzenlemeleriyle, emeklilik sürecine giren vatandaşlar maddi anlamda da rahatlama yaşayacaklar.

MİLYONLARCA VATANDAŞA ERKEN EMEKLİLİK MÜJDESİ

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yeni düzenlemeleri, erken emeklilik bekleyen milyonlarca vatandaşa umut oldu. Sigorta başlangıcı 1993, 1998, 2001 ve 2005 olanlar için sunulan bu fırsatlar, emeklilik yaşını beklemeden emekli olma imkânı tanıyor. Bağ-Kur’lular ve ev hanımlarına yönelik düzenlemeler de milyonlarca kişiye erken emeklilik şansı sunacak. Gözler şimdi TBMM’de, meclisten çıkacak kararlarla birlikte erken emeklilik fırsatları yasalaşarak hayata geçecek.