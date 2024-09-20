DOLAR
34,11 -0,3%
EURO
38,04 0,03%
ALTIN
2.869,16 -1,5%
BITCOIN
2.143.000,8 0,4%

Konut Satışları Ağustosta Zirve Yaptı! İşte Banka Banka Konut Faiz Kredi Oranları

Konut satışları ağustos ayında zirve yaptı. Yüksek kredi faizleri ev sahibi olmak isteyenleri zorluyor. MB'nın faiz kararı sonrası güncel kredi oranları

Yayın Tarihi: 20.09.2024 17:47
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 17:47
Konut Satışları Ağustosta Zirve Yaptı! İşte Banka Banka Konut Faiz Kredi Oranları

Konut almayı düşünen birçok kişi için, 1.000.000 TL tutarında 120 ay vadeli konut kredisi almak, büyük bir finansal adım. Ancak, yüksek kredi faiz oranları, ev sahibi olma hayalini zorlaştırabiliyor. 2024 yılı itibarıyla çeşitli bankaların sunduğu konut kredisi faiz oranları ve aylık taksitleri, ev almak isteyenler için belirleyici bir rol oynuyor. Bu yazımızda, Türkiye’deki bankaların güncel konut kredisi faiz oranlarını inceleyeceğiz.

Konut Satışları Ağustosta Zirve Yaptı! İşte Banka Banka Konut Faiz Kredi Oranları

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NEDİR?

Konut kredisi almak isteyen vatandaşlar, bankaların sunduğu çeşitli faiz oranları ile karşılaşıyor. İşte 1.000.000 TL tutarında 120 ay vadeli konut kredisi için güncel faiz oranları:

  • Akbank: İlk Evim Konut Kredisi

    • Faiz Oranı: %3,02
    • Aylık Taksit: 31.074,62 TL
    • Toplam Ödeme: 3.748.574 TL

  • Albaraka Türk: Konut Finansmanı

    • Kâr Payı Oranı: %3,00
    • Aylık Taksit: 30.889,92 TL
    • Toplam Ödeme: 3.723.350 TL

  • İş Bankası: Ev Kredisi

    • Faiz Oranı: %3,15
    • Aylık Taksit: 32.280,98 TL
    • Toplam Ödeme: 3.894.277 TL

  • ING: Konut Kredisi

    • Faiz Oranı: %3,19
    • Aylık Taksit: 32.654,09 TL
    • Toplam Ödeme: 3.933.610 TL

  • Garanti BBVA: Konut Kredisi

    • Faiz Oranı: %3,03
    • Aylık Taksit: 31.167,07 TL
    • Toplam Ödeme: 3.759.842 TL

  • Vakıf Katılım: Konut Finansmanı

    • Kâr Payı Oranı: %3,04
    • Aylık Taksit: 31.259,57 TL
    • Toplam Ödeme: 3.766.048 TL

  • Kuveyt Türk: Konut Finansmanı

    • Kâr Payı Oranı: %3,09
    • Aylık Taksit: 31.722,98 TL
    • Toplam Ödeme: 3.821.208 TL

  • Türkiye Finans: Konut Finansmanı

    • Kâr Payı Oranı: %3,25
    • Aylık Taksit: 33.215,37 TL
    • Toplam Ödeme: 3.997.904 TL

DİĞER BANKALARDAKİ KONUT KREDİLERİ

Türkiye’deki diğer bankaların konut kredisi faiz oranları da farklılık gösteriyor. İşte bazı bankaların sunduğu faiz oranları:

  • Alternatif Bank: Konut Kredisi

    • Faiz Oranı: %2,97
    • Aylık Taksit: 30.613,32 TL
    • Toplam Ödeme: 3.686.898 TL

  • Ziraat Bankası: Konut Kredisi

    • Faiz Oranı: %3,09
    • Aylık Taksit: 31.722,98 TL
    • Toplam Ödeme: 3.819.131 TL

  • VakıfBank: SarıPanjur Konut Kredisi

    • Faiz Oranı: %3,30
    • Aylık Taksit: 33.684,53 TL
    • Toplam Ödeme: 4.058.143 TL

  • Halkbank: Hesaplı Evim Konut Kredisi

    • Faiz Oranı: %3,40
    • Aylık Taksit: 34.626,53 TL
    • Toplam Ödeme: 4.172.743 TL

  • QNB Finansbank: Standart Mortgage

    • Faiz Oranı: %4,13
    • Aylık Taksit: 41.623,77 TL
    • Toplam Ödeme: 5.010.839 TL

  • DenizBank: Mortgage Kredisi

    • Faiz Oranı: %4,21
    • Aylık Taksit: 42.400,78 TL
    • Toplam Ödeme: 5.100.052 TL

  • ICBC Bank Turkey: Yeni Evim Kredisi

    • Faiz Oranı: %4,59
    • Aylık Taksit: 46.111,34 TL
    • Toplam Ödeme: 5.545.480 TL

  • Anadolubank: Konut Kredisi

    • Faiz Oranı: %4,91
    • Aylık Taksit: 49.256,47 TL
    • Toplam Ödeme: 5.922.626 TL

  • Ziraat Katılım: Konut Finansmanı

    • Kâr Payı Oranı: %5,40
    • Aylık Taksit: 54.098,24 TL
    • Toplam Ödeme: 6.502.353 TL

  • Şekerbank: Konut Kredisi

    • Faiz Oranı: %5,89
    • Aylık Taksit: 58.961,37 TL
    • Toplam Ödeme: 7.089.924 TL

  • Odea: Konut Kredisi

    • Faiz Oranı: %6,99
    • Aylık Taksit: 69.921,06 TL
    • Toplam Ödeme: 8.401.103 TL

KREDİ ALIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Konut kredisi alırken, faiz oranlarının yanı sıra toplam ödeme miktarını ve aylık taksitleri de dikkate almak önemli. Uzun vadeli kredilerde, toplam ödeme miktarı oldukça yüksek olabilir. Bu nedenle, en uygun faiz oranını ve taksitleri karşılaştırmak, akıllıca bir karar vermek açısından büyük önem taşıyor.

Ayrıca, ikinci el konut alacaklar için bankaların uyguladığı peşinat şartlarını da göz önünde bulundurmak gerekiyor. İkinci el konut alımında, genellikle daha yüksek peşinatlar talep ediliyor. Bu, ev alacak kişilerin bütçelerini planlarken dikkate alması gereken bir başka faktördür.

İLGİLİ HABERLER

12 Milyon 200 Bin Emekliye 7.000 TL Ek Ödeme Müjdesi Az Önce Geldi

Çinli dev markadan ülkemizde iş ilanı! Şok eden maaşlarla tam 5 bin personel alımı yapılacak

Sosyal yardımlar da artıyor! Milyonlara artı yüzde 9 zam müjdesi verildi

2023 Model Ford Focus İcradan Satılık: İşte Aracın Detayları ve İhale Bilgileri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konut Satışları Ağustosta Zirve Yaptı! İşte Banka Banka Konut Faiz Kredi Oranları
2
TOKİ'nin Yüzde 25 İndirim Kampanyası ile Ev ve İş Yeri Sahibi Olma Fırsatı
3
Ekim ayında tiryakileri karalar bağlayacak! Sigara fiyatlarında taze revize haberi geldi
4
Bankaların promosyon kavgası devam: Yapı Kredi 23,850 TL ile göz kamaştırdı
5
Sosyal yardımlar da artıyor! Milyonlara artı yüzde 9 zam müjdesi verildi
6
TEB, Yapı Kredi ve Garanti faizsiz taşıt kredisini açıkladı! O markayı alacak olan yaşadı
7
Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası 32, 46, 92 Günlük Mevduat Faiz Oranları Değişti! İşte 100 Bin TL'nin Getirisi

TOKİ'nin Yüzde 25 İndirim Kampanyası ile Ev ve İş Yeri Sahibi Olma Fırsatı

Konut Satışları Ağustosta Zirve Yaptı! İşte Banka Banka Konut Faiz Kredi Oranları

Düşük KPSS Puanı, En Az Lise Mezunu Olanlar Dikkat! Memur Alımları Başladı: 50-70 Puanla Memur Olma Fırsatını Kaçırmayın!

SGK girişi 1993, 1998, 2001 ve 2005 yılı olan kadın ve erkeklere erken emeklilik

12 Milyon 200 Bin Emekliye 7.000 TL Ek Ödeme Müjdesi Az Önce Geldi

21 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İş Falı

2023 Model Ford Focus İcradan Satılık: İşte Aracın Detayları ve İhale Bilgileri

Kaymakamlıklara KPSS'siz, TYP Temizlik Personel Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar

Çinli dev markadan ülkemizde iş ilanı! Şok eden maaşlarla tam 5 bin personel alımı yapılacak

TEB, Yapı Kredi ve Garanti faizsiz taşıt kredisini açıkladı! O markayı alacak olan yaşadı

Ekim ayında tiryakileri karalar bağlayacak! Sigara fiyatlarında taze revize haberi geldi

Sosyal yardımlar da artıyor! Milyonlara artı yüzde 9 zam müjdesi verildi