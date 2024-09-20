Konut Satışları Ağustosta Zirve Yaptı! İşte Banka Banka Konut Faiz Kredi Oranları

Konut almayı düşünen birçok kişi için, 1.000.000 TL tutarında 120 ay vadeli konut kredisi almak, büyük bir finansal adım. Ancak, yüksek kredi faiz oranları, ev sahibi olma hayalini zorlaştırabiliyor. 2024 yılı itibarıyla çeşitli bankaların sunduğu konut kredisi faiz oranları ve aylık taksitleri, ev almak isteyenler için belirleyici bir rol oynuyor. Bu yazımızda, Türkiye’deki bankaların güncel konut kredisi faiz oranlarını inceleyeceğiz.

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NEDİR?

Konut kredisi almak isteyen vatandaşlar, bankaların sunduğu çeşitli faiz oranları ile karşılaşıyor. İşte 1.000.000 TL tutarında 120 ay vadeli konut kredisi için güncel faiz oranları:

Akbank : İlk Evim Konut Kredisi Faiz Oranı : %3,02 Aylık Taksit : 31.074,62 TL Toplam Ödeme : 3.748.574 TL

Albaraka Türk : Konut Finansmanı Kâr Payı Oranı : %3,00 Aylık Taksit : 30.889,92 TL Toplam Ödeme : 3.723.350 TL

İş Bankası : Ev Kredisi Faiz Oranı : %3,15 Aylık Taksit : 32.280,98 TL Toplam Ödeme : 3.894.277 TL

ING : Konut Kredisi Faiz Oranı : %3,19 Aylık Taksit : 32.654,09 TL Toplam Ödeme : 3.933.610 TL

Garanti BBVA : Konut Kredisi Faiz Oranı : %3,03 Aylık Taksit : 31.167,07 TL Toplam Ödeme : 3.759.842 TL

Vakıf Katılım : Konut Finansmanı Kâr Payı Oranı : %3,04 Aylık Taksit : 31.259,57 TL Toplam Ödeme : 3.766.048 TL

Kuveyt Türk : Konut Finansmanı Kâr Payı Oranı : %3,09 Aylık Taksit : 31.722,98 TL Toplam Ödeme : 3.821.208 TL

Türkiye Finans : Konut Finansmanı Kâr Payı Oranı : %3,25 Aylık Taksit : 33.215,37 TL Toplam Ödeme : 3.997.904 TL



DİĞER BANKALARDAKİ KONUT KREDİLERİ

Türkiye’deki diğer bankaların konut kredisi faiz oranları da farklılık gösteriyor. İşte bazı bankaların sunduğu faiz oranları:

Alternatif Bank : Konut Kredisi Faiz Oranı : %2,97 Aylık Taksit : 30.613,32 TL Toplam Ödeme : 3.686.898 TL

Ziraat Bankası : Konut Kredisi Faiz Oranı : %3,09 Aylık Taksit : 31.722,98 TL Toplam Ödeme : 3.819.131 TL

VakıfBank : SarıPanjur Konut Kredisi Faiz Oranı : %3,30 Aylık Taksit : 33.684,53 TL Toplam Ödeme : 4.058.143 TL

Halkbank : Hesaplı Evim Konut Kredisi Faiz Oranı : %3,40 Aylık Taksit : 34.626,53 TL Toplam Ödeme : 4.172.743 TL

QNB Finansbank : Standart Mortgage Faiz Oranı : %4,13 Aylık Taksit : 41.623,77 TL Toplam Ödeme : 5.010.839 TL

DenizBank : Mortgage Kredisi Faiz Oranı : %4,21 Aylık Taksit : 42.400,78 TL Toplam Ödeme : 5.100.052 TL

ICBC Bank Turkey : Yeni Evim Kredisi Faiz Oranı : %4,59 Aylık Taksit : 46.111,34 TL Toplam Ödeme : 5.545.480 TL

Anadolubank : Konut Kredisi Faiz Oranı : %4,91 Aylık Taksit : 49.256,47 TL Toplam Ödeme : 5.922.626 TL

Ziraat Katılım : Konut Finansmanı Kâr Payı Oranı : %5,40 Aylık Taksit : 54.098,24 TL Toplam Ödeme : 6.502.353 TL

Şekerbank : Konut Kredisi Faiz Oranı : %5,89 Aylık Taksit : 58.961,37 TL Toplam Ödeme : 7.089.924 TL

Odea : Konut Kredisi Faiz Oranı : %6,99 Aylık Taksit : 69.921,06 TL Toplam Ödeme : 8.401.103 TL



KREDİ ALIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Konut kredisi alırken, faiz oranlarının yanı sıra toplam ödeme miktarını ve aylık taksitleri de dikkate almak önemli. Uzun vadeli kredilerde, toplam ödeme miktarı oldukça yüksek olabilir. Bu nedenle, en uygun faiz oranını ve taksitleri karşılaştırmak, akıllıca bir karar vermek açısından büyük önem taşıyor.

Ayrıca, ikinci el konut alacaklar için bankaların uyguladığı peşinat şartlarını da göz önünde bulundurmak gerekiyor. İkinci el konut alımında, genellikle daha yüksek peşinatlar talep ediliyor. Bu, ev alacak kişilerin bütçelerini planlarken dikkate alması gereken bir başka faktördür.