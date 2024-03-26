Gençler istesin yeter! 100.000 TL kredi değil hibe ediliyor

Seçimlere sayılı günler kala belediye başkan adayları vaatlerinin açıklamanın yanı sıra, mevcut başkanlardan uygulamaya başlayanlar da mevcut. Yapılan açıklamalarda dar gelirlilere sağlanan bir çok desteğin belirli kesimlere sağlanacağını belirten belediyeler mevcut. özellikle de kadın istihdamı adına ve öğrencilerin toplum tarafından dezavantajının kaldırılması adına bir çok belediye harekete geçmiş durumda. Öyle ki yeni paket kapsamında hazırlanan destekler kişi başı on binlerce liraya kadar ulaşabiliyor.



GENÇLERE 100.000 TL DESTEK

Bursa Büyükşehir Belediyesi de bir çok kesime destek ödemelerini uzun zamandır sürdürüyor. Bu destekler öğrencilere, kadınlara, emeklilere ve dar gelirlilere verilen destekler olarak şekilleniyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gençler ile alakalı yeni projeleri hayata geçireceklerini belirtti. Genç girişimci olan bireylere sağlanacak olan hibe desteğinin 100.000 TL'den başlayacağını belirten Aktaş, 16 bin öğrenciye de burs imkanı sunacaklarını açıkladı. Öte yandan Bursalı olup da şehir dışında okuyan öğrencilere de senede iki kere seyahat desteği sağlayacaklarını belirten Alinur Aktaş gençlerin girişimci ruhlarını desteklemek hedefinde olduklarını belirtti.





Genç ve kadın girişimcilere 100.000 TL hibe desteği sağlayacak olan proje, seçimlerin hemen akabinde devreye girecek. Öte yandan iş garantili staj imkanlarının da sağlanacağı açıklanırken uluslararası düzeyde programların devreye geçirilmesi için çalışmalar başlatılacak.

ÖĞRENCİLERE DE DESTEKLER GELİYOR

Genç girişimcilere sağlanacak olan hibe desteğinin yanı sıra öğrencilere yönelik olarak da birçok projenin devreye girmesinin an meselesi olduğu belirtildi. Bursalı olup da şehir dışında yaşayan öğrencilere, senede iki kere ulaşım desteği sağlayacak olan belediye toplamda 16.000 öğrenciye burs kapısını aralayacak. Başarılı öğrencilerin desteklenmesi amacı ile burs imkanları genişletileceği belirtilmiş bulunuyor. Belediye genelinde bütün öğrencilere verdiği destekler ile sevilen başkan Aktaş, spor alanında başarı sağlayan gençlere de destek ödemelerinin devam edeceği konusunda açıklama yaptı. Ulusal ya da uluslararası düzeyde başarılara imza atan sporcuların burs imkanından faydalanacağı ve bu sayede daha güzel bir geleceğe ulaşılması hedeflerinin olduğu belirtildi.