Gitmeden son jest işçiye! İşçi maaşları 31 bin lira oldu

Zamlarla alakalı gelişmeler an be an takip ediliyor. Asgari ücret tabanından çalışanlara zam verilirken, açıklamalar gün gün kamuoyuna sunuluyor. Seçim senesi olması sebebiyle seçimlere 8 gün kala, özellikle de belediyelerin hummalı zam görüşmeleri devam ediyor. Mevcut koltuk sahipleri çalışan oylarına talip olduğunu, verdikleri zamlar ile ispatlama çabasına devam ederken, çalışanın artan enflasyon karşısında ezilmemesi amacı da açıklanıyor.

Asgari ücret, emekli memur zamları hükümet tarafından belirleniyor. Diğer sektörlerde ise söz sahibi bireylerin katılımı gerçekleşen toplantılarla zam oranları şekilleniyor. Yapılan zamlar çalışanı özellikle de son günlerde mutlu ederken, kamuoyuna yapılan açıklamalar ile zam oranın öncülük etmesi planlanıyor. Geçtiğimiz gün yapılan bir kallavi zam açıklaması belediye çalışanlarını ayağa kaldırdı. En düşük maaşının 46 bin lira olarak açıklandığı belediye toplu iş görüşmesi sonrasında gerek zam oranı gerekse de varılan zamlı tutar, ayakta alkışlattı.





KEPEZ BELEDİYE ZAMMI

Antalya Kepez Belediyesinde bir süredir toplu iş sözleşmesi toplantıları planlanmaktaydı. Geçtiğimiz gün düzenlenen toplu iş sözleşmesi kapsamında en düşük işçi maaşını 31.000'ye ve en düşük kadrolu çalışanın maaşının ise 46 bin TL'ye yükseltildiği Belediye Başkanı Hakan Tütüncü tarafından açıklandı.

15 yıldır birlikte çalıştığı iş arkadaşlarına verilen bu zam ile birlikte her zaman yanlarında olduğunu açıklayan Tütüncü, emeklerinin karşılığını daha iyi bir şekilde vermeyi planladıklarını sözlerine ekledi. Yapılan zammın yanı sıra Kepez belediyesi çalışanlarına sağlanan sosyal desteklerde de artış yapılacağı belirtildi. Bu kapsamda çalışanlara 3000 TL sosyal destek ödemesi yapılacak.