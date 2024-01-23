Gram altın almayan dizlerini dövecek! Bu rakamı bile mumla arayacağız
Yatırımını altına yapanlar dikkat! Uzman isimlerden kritik uyarılar! Detaylar haberimizde.
Artan jeopolitik riskler nedeniyle altın fiyatları yükselişini sürdürmekte. Analistler, yatırımcıları bu haftanın stresli geçeceği konusunda uyarılar yaptı. Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.
ALTIN FİYATLARINDA KRİTİK UYARI
Orta Doğu'da artan gerilim sebebinden dolayı altının ons fiyatı yükselişini sürdürüyor. Yatırımcılar Gram Altındaki yükselişi izliyor. Bu hafta altın ve finans piyasası uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarını eleştirmesiyle manşetlere çıktı. İslam Memiş, ons altının fiyatının hiç beklemeden yükseleceğini vurgulayarak, şöyle konuştu: "Serbest piyasada 1 gram altın 2.076 liraya yükseldi. 1 ons altının düşüşüyle birlikte 15 lira düştü. Bu hafta gram altının 2.040 liradan 2.070 liraya kadar olan aralığını takip ediyoruz. Bu haftaki düşüş bir fırsat sunuyor. Önümüzde başka fırsat kalmadan varlığını sürdürecek bir gram altın var. Ons altının 2.000 dolara düşmesi durumunda gram altın alımından vazgeçmelisiniz. Gram altın yeniden 2.070 lira seviyesine yükselerek 2.090 lira seviyesine ulaşacak. Gramı 2.040 kadar olan fiyatı referans alırsak kısa vadede 50 liralık bir artış bekleyebiliriz” ifadelerini kullandı. Altın fiyatları aşağıdaki gibidir:
GRAM ALTIN
Gram altın alış: Bin 984,48 lira
Gram altın satış: Bin 984,75 lira
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın alış: 3 bin 341,00 lira
Çeyrek altın satış: 3 bin 408,00 lira
YARIM ALTIN
Yarım altın alış: 6 bin 683,00 lira
Yarım altın satış: 6 bin 775,00 lira
TAM ALTIN
Tam altın alış: 13 bin 325,00 lira
Tam altın satış: 13 bin 509,00 lira
CUMHURİYET ALTIN
Cumhuriyet altını alış: 13 bin 846,00 lira
Cumhuriyet altını satış: 13 bin 868,00 lira
ATA ALTIN
Ata altın alış: 13 bin 714,00 lira
Ata altın satış: 13 bin 942,00 lira