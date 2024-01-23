Gram altın almayan dizlerini dövecek! Bu rakamı bile mumla arayacağız

Artan jeopolitik riskler nedeniyle altın fiyatları yükselişini sürdürmekte. Analistler, yatırımcıları bu haftanın stresli geçeceği konusunda uyarılar yaptı. Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

ALTIN FİYATLARINDA KRİTİK UYARI

Orta Doğu'da artan gerilim sebebinden dolayı altının ons fiyatı yükselişini sürdürüyor. Yatırımcılar Gram Altındaki yükselişi izliyor. Bu hafta altın ve finans piyasası uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarını eleştirmesiyle manşetlere çıktı. İslam Memiş, ons altının fiyatının hiç beklemeden yükseleceğini vurgulayarak, şöyle konuştu: "Serbest piyasada 1 gram altın 2.076 liraya yükseldi. 1 ons altının düşüşüyle ​​birlikte 15 lira düştü. Bu hafta gram altının 2.040 liradan 2.070 liraya kadar olan aralığını takip ediyoruz. Bu haftaki düşüş bir fırsat sunuyor. Önümüzde başka fırsat kalmadan varlığını sürdürecek bir gram altın var. Ons altının 2.000 dolara düşmesi durumunda gram altın alımından vazgeçmelisiniz. Gram altın yeniden 2.070 lira seviyesine yükselerek 2.090 lira seviyesine ulaşacak. Gramı 2.040 kadar olan fiyatı referans alırsak kısa vadede 50 liralık bir artış bekleyebiliriz” ifadelerini kullandı. Altın fiyatları aşağıdaki gibidir:





GRAM ALTIN

Gram altın alış: Bin 984,48 lira

Gram altın satış: Bin 984,75 lira

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın alış: 3 bin 341,00 lira

Çeyrek altın satış: 3 bin 408,00 lira

YARIM ALTIN

Yarım altın alış: 6 bin 683,00 lira

Yarım altın satış: 6 bin 775,00 lira

TAM ALTIN

Tam altın alış: 13 bin 325,00 lira

Tam altın satış: 13 bin 509,00 lira

CUMHURİYET ALTIN

Cumhuriyet altını alış: 13 bin 846,00 lira

Cumhuriyet altını satış: 13 bin 868,00 lira

ATA ALTIN

Ata altın alış: 13 bin 714,00 lira

Ata altın satış: 13 bin 942,00 lira