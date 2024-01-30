Gram altın biriktirenlere o ay işaret edildi! Hazır olun, patlayacak

Altın fiyatları yükselmeye ve düşmeye devam ediyor. Yatırımcılar altının hangi yöne gideceğini merak ederken altın ve finans piyasalarının uzman ismi İslam Memiş, altın sahibi olan ve altına yatırım yapmak isteyenlere önemli bir tarih açıkladı.

Gram altın biriktirenlere o ay işaret edildi! Hazır olun, patlayacak
Yayın Tarihi:

Altın fiyatlarının güne yükselişle başladığı görüldü. Güvenli liman olarak görülen altın, ani hareketleriyle yatırımcıların ilgi odağı olmaya devam ediyor. Altının gram fiyatı günlük olarak takip edilmektedir. Altın fiyatlarının yükseleceği öngörülürken altın ve döviz piyasası uzmanı İslam Memiş, mayıs ayına dikkat çekerek, altın fiyatlarının düşerek yatırımcılara alım fırsatı yaratacağını bildirdi.

'GRAM ALTIN YATIRIMCI ONS ALTINI TAKİP ETSİN'

Gram altın biriktirenlere o ay işaret edildi

İslam Memiş yaptığı açıklamada, "Fed toparlanana kadar dolar karşısında her şey değer kaybeder. Mayıs ayına kadar hazırlanılmalı." şeklinde ifadeler kullandı. "Altının son onsu 2.028 dolarda kapandı. Şu anda 2.000 ila 2.070 dolar aralığının geçerli olduğunu söyleyebilirim." diyen Memiş, köşe yazısında şöyle devam etti:

"Fed'e kadar, altın muhtemelen 2.000 ila 2.030 dolar arasında dalgalanacak. Altının 2.000 dolar seviyesindeki desteği koruması önemli. Yılın ilk direnç seviyesi 2.150 dolar, ardından 2.350 dolar olabilir. Fiyat düşüşlerini satın alma fırsatı olarak görmeye devam edeceğim. Altın Gram yatırımcıları ONS altını takip etmeli.

Fiziki altın tarafında ise fiyat 2.070 liradan kapandı. Şimdilik 2.040-2.070 lira aralığının hala geçerli olduğunu söyleyebilirim. Fed'in çekilmesini bir satın alma fırsatı olarak görüyorum. 2.150-2.350-2.500-2.700 ve 3.000 lira seviyelerinin yıl içerisinde kademeli olarak arttığını görüyorum"

Öne Çıkanlar
Hasta olmak istemeyen bardak bardak içecek! Virüslere karşı doğal kalkan oluşturuyor Hasta olmak istemeyen bardak bardak içecek! Virüslere karşı doğal kalkan oluşturuyor
Akaryakıta bir zam daha! Sürücüleri çıldırtan akaryakıt zammı duyuruldu Akaryakıta bir zam daha! Sürücüleri çıldırtan akaryakıt zammı duyuruldu
Gram altın almayan dizlerini dövecek! 3000 TL için tarih verildi Gram altın almayan dizlerini dövecek! 3000 TL için tarih verildi
Çok Okunanlar
Gram altın almayan dizlerini dövecek! 3000 TL için tarih verildi Gram altın almayan dizlerini dövecek! 3000 TL için tarih verildi Milli Emlak kelepir arsa satıyor! Cebinde 150 bin TL'si olana anında tapu teslim Milli Emlak kelepir arsa satıyor! Cebinde 150 bin TL'si olana anında tapu teslim Ziraat Bankası'nda hesabı olanlara 250 TL para iadesi! Tek tıkla hesaba yatacak Ziraat Bankası'nda hesabı olanlara 250 TL para iadesi! Tek tıkla hesaba yatacak Dolar biriktirenlere kara haber geldi! Ünlü banka dolardaki büyük depremi açıkladı Dolar biriktirenlere kara haber geldi! Ünlü banka dolardaki büyük depremi açıkladı Kredi kartı kullanıcılarına müjde! Banka 9 bin 700 lira iade ediyor Kredi kartı kullanıcılarına müjde! Banka 9 bin 700 lira iade ediyor