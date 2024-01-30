Gram altın biriktirenlere o ay işaret edildi! Hazır olun, patlayacak

Altın fiyatlarının güne yükselişle başladığı görüldü. Güvenli liman olarak görülen altın, ani hareketleriyle yatırımcıların ilgi odağı olmaya devam ediyor. Altının gram fiyatı günlük olarak takip edilmektedir. Altın fiyatlarının yükseleceği öngörülürken altın ve döviz piyasası uzmanı İslam Memiş, mayıs ayına dikkat çekerek, altın fiyatlarının düşerek yatırımcılara alım fırsatı yaratacağını bildirdi.

'GRAM ALTIN YATIRIMCI ONS ALTINI TAKİP ETSİN'





İslam Memiş yaptığı açıklamada, "Fed toparlanana kadar dolar karşısında her şey değer kaybeder. Mayıs ayına kadar hazırlanılmalı." şeklinde ifadeler kullandı. "Altının son onsu 2.028 dolarda kapandı. Şu anda 2.000 ila 2.070 dolar aralığının geçerli olduğunu söyleyebilirim." diyen Memiş, köşe yazısında şöyle devam etti:

"Fed'e kadar, altın muhtemelen 2.000 ila 2.030 dolar arasında dalgalanacak. Altının 2.000 dolar seviyesindeki desteği koruması önemli. Yılın ilk direnç seviyesi 2.150 dolar, ardından 2.350 dolar olabilir. Fiyat düşüşlerini satın alma fırsatı olarak görmeye devam edeceğim. Altın Gram yatırımcıları ONS altını takip etmeli.

Fiziki altın tarafında ise fiyat 2.070 liradan kapandı. Şimdilik 2.040-2.070 lira aralığının hala geçerli olduğunu söyleyebilirim. Fed'in çekilmesini bir satın alma fırsatı olarak görüyorum. 2.150-2.350-2.500-2.700 ve 3.000 lira seviyelerinin yıl içerisinde kademeli olarak arttığını görüyorum"