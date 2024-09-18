Gram Altın Fiyatında 3500 TL için tarih verildi

Altın Yatırımcılarını Bekleyen Tehlike

Son günlerde, özellikle altın borcu olan yatırımcılar için dikkat çeken değerlendirmeler gündemde. İslam Memiş, gram altın fiyatının 3.500 TL'ye yükselebileceğini açıkladı.

Altın Piyasasında Dalgalanmalar

Dünya genelinde yatırımcıların ilgisini çeken altın fiyatları, son haftalarda yaşanan değişimlerle birlikte yeniden yükselişe geçti. Bu durumu değerlendiren memiş, altın alım satımında dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

3.500 TL Hedefi

Gram altın fiyatlarının tüm zamanların rekorunu kırabileceğini öne süren Memiş, "Yatırımcılar için bu yılın geri kalan kısmı, fırsatlar barındırıyor" dedi. Eylül ve yılsonu tahminleriyle yatırımcıları heyecanlandırdı.

Faiz Kararlarının Önemi

Memiş, merkez bankalarının faiz kararlarının altın fiyatları üzerinde büyük etkisi olacağını vurguladı. Özellikle ABD Merkez Bankası'nın alacağı kararların kritik öneme sahip olduğu belirtildi.

ONS Altında Rekor Beklentisi

ONS altın fiyatları da 2.585 dolara ulaşmış durumda. Memiş, 2.596, 2.606 ve 2.616 dolar seviyelerinin yeni rekorlar olabileceğini öngördü. Ancak bu yorumlar yatırım tavsiyesi değildir.