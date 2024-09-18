DOLAR
34,1 -0,1%
EURO
37,97 -0,04%
ALTIN
2.826,48 -0,42%
BITCOIN
2.042.422,17 0,33%

Gram Altın Fiyatında 3500 TL için tarih verildi

Ünlü ekonomist İslam Memiş, gram altının 3.500 TL'ye yükselebileceğini öngörüyor. Yatırımcılar için kritik uyarılar var.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 12:52
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 12:52
Gram Altın Fiyatında 3500 TL için tarih verildi

Altın Yatırımcılarını Bekleyen Tehlike

Son günlerde, özellikle altın borcu olan yatırımcılar için dikkat çeken değerlendirmeler gündemde. İslam Memiş, gram altın fiyatının 3.500 TL'ye yükselebileceğini açıkladı.

Altın Piyasasında Dalgalanmalar

Dünya genelinde yatırımcıların ilgisini çeken altın fiyatları, son haftalarda yaşanan değişimlerle birlikte yeniden yükselişe geçti. Bu durumu değerlendiren memiş, altın alım satımında dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

3.500 TL Hedefi

Gram altın fiyatlarının tüm zamanların rekorunu kırabileceğini öne süren Memiş, "Yatırımcılar için bu yılın geri kalan kısmı, fırsatlar barındırıyor" dedi. Eylül ve yılsonu tahminleriyle yatırımcıları heyecanlandırdı.

Gram Altın Fiyatında 3500 TL için tarih verildi

Faiz Kararlarının Önemi

Memiş, merkez bankalarının faiz kararlarının altın fiyatları üzerinde büyük etkisi olacağını vurguladı. Özellikle ABD Merkez Bankası'nın alacağı kararların kritik öneme sahip olduğu belirtildi.

ONS Altında Rekor Beklentisi

ONS altın fiyatları da 2.585 dolara ulaşmış durumda. Memiş, 2.596, 2.606 ve 2.616 dolar seviyelerinin yeni rekorlar olabileceğini öngördü. Ancak bu yorumlar yatırım tavsiyesi değildir.

İLGİLİ HABERLER

Akbank'tan ağızları açık bırakacak promosyon! 60.250 TL ödeme onaylandı

A101’den Ayçiçek Yağında Büyük İndirim! 5 Litre Sırma Ayçiçek Yağında Dev Kampanya

Emeklilere PTT'den 100.000 TL ek ödeme çıktı! İşte ödenecek tarihler

'Asgari ücret arşa çıkacak' İşte O isimden net açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gram Altın Fiyatında 3500 TL için tarih verildi
2
Akbank'tan ağızları açık bırakacak promosyon! 60.250 TL ödeme onaylandı
3
'Asgari ücret arşa çıkacak' İşte O isimden net açıklama
4
Emeklilere PTT'den 100.000 TL ek ödeme çıktı! İşte ödenecek tarihler
5
Artık O kişiler de faydalanacak! Devletten 150.000 TL faizsiz kredi müjdesi
6
19 Eylül öncesinde giden alacak! 42 bin 863 TL kazanç kapısı aralandı!
7
Emeklilikle yeni dönem bugün başladı! 4A- 4B 4C’linin yüzünü güldürecek maaş farkı düzenlemesi devrede

A101’den Ayçiçek Yağında Büyük İndirim! 5 Litre Sırma Ayçiçek Yağında Dev Kampanya

1 KG çay 89 TL, bulaşık deterjanı 40 TL! O markete indirimin dibi geldi, herkes sıyırıyor

Gram Altın Fiyatında 3500 TL için tarih verildi

'Asgari ücret arşa çıkacak' İşte O isimden net açıklama

Emeklilere PTT'den 100.000 TL ek ödeme çıktı! İşte ödenecek tarihler

18 yaş şartını tamamlayana çalışmadan emeklilik hakkı doğdu! Bakın nasıl işliyor

Akbank'tan ağızları açık bırakacak promosyon! 60.250 TL ödeme onaylandı

19 Eylül öncesinde giden alacak! 42 bin 863 TL kazanç kapısı aralandı!

Migros’tan Kırmızı Et Fiyatlarına Büyük İndirim! Dana Kıyma, Antrikot ve Daha Fazlası Ekonomik Fiyatlarla Raflarda

SGK'dan Erken Emeklilik Fırsatı! 2008 Sonrası Girişliler İçin Az Primle Emeklilik Şansı

Ehliyet Yenilememe Cezası Ne Kadar? Son Tarih Yaklaşıyor, Cezalar Artıyor!

ŞOK 18-24 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Elektrik Süpürgesinden Valiz Çeşitlerine İndirimli Ürünler