Gram altın kanat takıp uçacak! 3000 TL için tarih verildi: Erken bozduran yandı

Analist İslam Memiş, yaptığı paylaşımlarda yeni rekorların geleceğinin sinyallerini verdi. Memiş, yatırım tavsiyesinde bulunmadığının altını çizerek Borsa İstanbul'un mevcut durumu hakkında analizlerini açıkladı.



Borsa İstanbul 7260 puanda yer alırken yüzde 9.53'lük değer kaybıyla günü bitirdi. Düşüşler üzerine orta ve uzun vadei yatırımlar ise alım fırsatı yakalamaktadır. Memiş, 7500 seviyesinin altında olurken 7200 destek seviyesinin daha altında 6900 seviyelerinde olması beklentisi oluştu. Uzun vadeli hedeflerine odaklanan yatırımcılar panik olmaması ve 9000 puan beklemeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.





DOLARDAN UZAKLAŞIN

2024 yılının dolar ve euro tahminleri yapılırken Memiş, doların TL karşısında 29.40 - 29.70 seviyelerinde hareket ettiği 2024 yılında 45 TL seviyelerine geleceğine dair tahminlerde bulundu. doların dünya genelinde değer kaybederken Türkiye'de yükseliğine dikkat çekerek euronun dolar karşısında daha güçlü olduğunun altını çizdi.

İslam Memiş, dolardan uzaklaşın hedef 1.12 euro dolar paritesinde. 1.11'de şu an diyerek yatırımcıları uyardı. Pozitif beklentinin devam ettiğini açıklayarak dolar TL 45 lira olduğunda euroda 50'yi geçeceğini belirtti.



GRAM ALTIN 3000 TL

Gram altın için öngörülenler açıklanırken İslam Memiş, ons altının 2083 dolara kadar yükseldiğini ve 2024 yılında 2350 doların beklenildiğini açıkladı. Gram altının TL karşısında rekor seviyelerine gelmesiyle beraber Memiş, 2023 yılının zirvesinde yer alan gram altın için 2024 yılında 3000 TL seviyelerine geleceğini açıkladı. Dalgalanmalar yaşansada uzun vadede gram altının zirveyi koruyacağının altını çizdi.

