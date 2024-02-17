Gram altında ortalık yangın yerine döndü! Altın kahini o rakamı işaret etti

Piyasada hareketlilik devam ederken yatırımcılar da uzmanların açıklamalarını yakından takip ediyor. O isim önemli tahminlerini paylaştı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

UZMAN İSİMDEN PİYASA DEĞERLENDİRMELERİ

Altın piyasasında yaşanan hareketlilik son hızıyla devam ederken uzman isimler altın fiyatlarındaki tahminlerini sık sık paylaşıyor. Ekonomist Şirin Sarı altın fiyatlarıyla ilgili şu açıklamaları yaptı; 'ONS altını etkileyen son günlerde üç sebep olabilir. 2024 senesi içinde bir tanesi Amerika FED kararı olur. Enflasyon oranları da önemli veriler. Enflasyonda düşüş yaşanırsa Mayıs ayında altın fiyatlarında baskılanma yaşanabilir. Son günlerde dolar endeksindeki güçlü konum ve ABD tahvil talepleriyle beraber altın fiyatları baskılanmıştı. Alt sınırda 2 bin dolar seviyeleri var. Altında enflasyon rakamları beklenti altında kalırsa 2 bin dolar fiyatın altına düşebilir. Bu haftadan itibaren ONS altında destek bulma çabası olacak. Portföylerde olan altın payının değişeceğini düşünmüyorum çünkü portföy çeşitliliği yapıldığı zaman altın ve gümüş daha fazla yer alıyor. 2 bin doların altına düşmesi global anlamda yatırımcının alım fırsatı olabilir. ONS altın tarafında Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler de etki sağlıyor. Oradaki gelişmeler son hızıyla sürüyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş enflasyonist baskı ve merkez bankası politikalarını gözden geçirerek gündeme getirerek altın tarafını destekliyor. Çin'de bu sene ejderha senesi. Çin antik dönemden itibaren önemli simgelerden olan ejderha ve simgeleri çok önemli. Çin kuyumcuları ejderha sembollerini altın olarak stokluyor. En son 2012 senesinde ejderha yılıydı. Bu durumda altın piyasasında yaşanan taleple birlikte yüzde 30 oranında talebin artması düşünülüyor. Altın talebinde Çin'de yüzde 30 oranında artış tahmin ediliyor.





Bu sene itibariyle ejderha yılında ejderha bebek kavramı ortaya çıktı. Bu durumda altın satışlarının doğumlarla birlikte artması tahmin ediliyor. 2012 senesinden bir önceki seneye göre yüzde 38 oranında doğumlarda artış yaşanıyor. Çin'in altın taraflarında alım olursa her zaman talep eden tarafta oluyor. Çin Merkez Bankası alımları sürüyor. 2024 senesinde merkez bankası ve Çin iç taleplerine bakıldığında altın taleplerinin artması bekleniyor. 1.4 milyarlık insan potansiyeli konuşuluyor. Altın fiyatlarının 2024 senesinde bu etkilerle beraber yükselmesi bekleniyor. Düşüşler ONS altın tarafında alım fırsatı oluşturabilir. Yukarıda 2 bin 100 dolar üstündeki fiyatlamalar bekleniyor. Gram altına bakıldığında 2 bin TL seviyesine henüz düşmedi. Kuyumcular fiziki olarak 2 bin 62 TL ile 2 bin 72 TL aralığında fiyatlama yapıyor. Şu an dolar tarafındaki yükselişle gram altın da değer kazanıyor. ONS altındaki yükseliş gram altını etkilerse gram altın da 2 bin 500 TL ile 3 bin TL aralığında yerleşebilir. ONS altın düşüşleri gram altını da dengelemiş oldu. Dolar düşüşleri yaşanırsa ONS altındaki yükselişle gram altın dengede kalmaya devam edecek. Destek seviyesi olarak 1.900-2 bin TL seviyeleri takip ediliyor. Bu bant üstünde pozitif beklenti sürecek. Altında kalırsa dünya ve jeopolitik gelişmelerle baskılanmaların devam edeceği düşünülürse altın güvenli liman olarak kalır. Büyük ihtimal 2024-2025 senelerinde iç piyasada gram altının değerli kalması sağlanabilir. Hep aynı seviyeler, 2 bin TL seviyeleri.'

Not: Yukarıda yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir.