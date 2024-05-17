Gram altında rekor için yeni rakam ayyuka çıktı! Düğün yapacaklar eyvah diyecek

Gram altın fiyatlarıyla ilgili rekor tahminler gelmeye devam ediyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

GRAM ALTINDA REKOR TAHMİN

Dünya Altın Konseyi verileri kapsamında 2024 senesi ilk çeyreğinde 44.4 ton altın alımı yapıldı. Bu tutar 2023 senesi ilk çeyreğinde 24 ton olarak paylaşılmıştı. Karşılaştırmaya göre yüzde 89 üstünde bir artış yaşandı. Kuyumcular altın fiyatlarının düştükçe alımların yükseldiğini ve özellikle gram altın yatırımı yapıldığını söylüyor. Uzman isimler de yaşanan düşüşlerin kısa vadeli olduğunu, yaz döneminde gram altının 3 bin TL'ye kadar yükseleceğini ve sene sonunda 3 bin 700 TL'ye kadar yükselmesini bekliyor. Güncel olarak altın alış ve satış fiyatları şu şekilde;





GRAM ALTIN

Gram altın alış: 2.435,28

Gram altın satış: 2.435,65

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın alış: 3.972,00

Çeyrek altın satış: 4.049,00

YARIM ALTIN

Yarım altın alış: 7.969,00

Yarım altın satış: 8.099,00

TAM ALTIN

Tam altın alış: 15.865,00

Tam altın satış: 16.123,00

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını alış: 16.297,00

Cumhuriyet altını satış: 16.307,00

ATA ALTIN

Ata altın alış: 16.293,00

Ata altın satış: 16.556,00

Not: Yukarıda yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir.