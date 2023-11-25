Gram altında yer yerinden oynayacak! O tarihten sonra altını olan zengin olacak!

Altın piyasasında birçok kişi tarafından yakından takip edilen gündemle beraber uzman isim Memiş tarafından son dakika açıklaması geldi. Altın piyasası hakkında tahminlerde bulunurken yeni rekor kırılmasıyla gündem sarsıldı. Gram altın 1845 TL olarak tarihin en yüksek seviyesine ulaşırken rekor üstüne rekor kırılacağı bilgisi verildi.

İslam Memiş, hedefin yukarı yönlü olduğunu sunarken ons altın tarafından işlem yapanlara özellikle açıklamalarda bulundu. 2 bin dolar seviyesi hedef alınırken trend çizgisi içerisinde faiz artırımlarında sona gelindi. Jeopolitik risklerin artmasıyla beraber ons altında 2 bin dolar seviyelerine gelindi.





GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ALTIN/ONS 1.990,68 1.991,05

ALTIN/GR SPOT 1.845,01 1.845,26

CUMHURİYET ALTINI 11.795 12.018

ZİYNET ALTINI 11.795,14 12.018,47

GRAM ALTIN 1.880,49 1.890,83

ÇEYREK ALTIN 2.948,78 3.013,83

YARIM ALTIN 5.879,31 6.027,57

ATA ALTIN 12.319,75 12.632,59

14 AYAR BİLEZİK GRAMI 1.042,50 1.241,14

22 AYAR BİLEZİK GRAMI 1.709,25 1.811,29

GREMSE ALTIN 30.370,00 30.776,00

ALTIN/ONS TL 57.340 57.445