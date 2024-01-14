Gram altında yer yerinden oynayacak! Öyle bir tahmin yapıldı ki... Bu kadarı beklenmiyordu

Yatırım yapmak isteyenlerin gözbebeği olan altında son zamanlar da sular durulmuyor, bu dalgalanmanın yaşanmasıyla yatırım yapanlar da ne yapacağını kestirmekte zorlanıyorlar. Altın fiyatları ne durumda Detaylar haberimizde…







GRAM ALTINDA 3500 LİRA DEPREMİ! HERKES ŞOK OLDU

Kuyumcular, yatırımcıların en önemli seçeneklerinden biri olan gram altının yeni yılda 3 bin 500 liraya yükseleceğini söyleyerek tepki gösterdi. Daha fazlasını haberlerde bulabilirsiniz...

Altın fiyat tahmini yatırımcıların ve altın piyasasının büyük ilgisini çekiyor. Kuyumcular ve uzmanlar tarafından yapılan analizlere göre gram altın fiyatının 2024 yılında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Altın piyasası çoğu zaman kuyumcuların ve uzmanların analizleriyle şekilleniyor. 2024 tahminine göre altının gram fiyatını çeşitli faktörler etkileyecek ancak küresel ekonomik durum, enflasyon, döviz kurları, jeopolitik gelişmeler gibi faktörler de altının fiyatını belirleyen faktörler arasında yer alıyor.

2024 yılında gram altının 3500 TL'yi aşacağı beklentisi özellikle ekonomik belirsizlik ve yatırımcıların güvenli varlık olarak gördüğü altına olan talebin artmasıyla bağlantılı. Altın, ekonomik dalgalanmalara karşı korunma aracı olarak sıklıkla tercih ediliyor.

Ancak altın fiyatı tahminlerinde yer alan rakamlar geleceğe yönelik belirsizliklere göre değişiklik gösterse de yatırımcılar altın piyasasının eğilimlerini yakından takip ediyor ve buna göre kararlar alıyor.

Kuyumcu Şenel Bayrak ise gram altınla ilgili olarak 2024 yılının güçlü bir başlangıç yaptığını ve altın fiyatlarının yükselişinin devam etmesini beklediğini söyledi.

Bayrak, altın almak isteyen yatırımcı sayısının arttığını, gram altının değerinin bu yıl artarak yatırımcılara fayda sağlayabileceğini vurguladı.

Bayrak, "Şu anda inanılması güç olabilir ama 2025 yılına girilirken gram altında 3.500 TL fiyatını göreceğiz" derken "Gram altın alan kazançlı çıkar ve bundan sonra da kimse alım fırsatı aramasın. Gram altın ne zaman alınırsa alım fırsatı o zamandır" şeklinde konuştu. Bayrak, gelecekteki fiyat hareketleri belirsiz olsa da ekonomik belirsizliklere karşı genellikle güvenli liman olarak altın alımlarının tercih edildiğini anlattı. Yatırımcıların altın piyasasındaki gelişmeleri yakından takip edip buna göre karar vermelerinin önemli olduğunu vurguladı.

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