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Kamu Bankaları şovu başladı! Maliyetleri sıfırlatacak kampanya duyuruldu

Esnaf ve Akaryakıt istasyonlarını yakından ilgilendiren kampanya yeni POS cihazı programı olarak açıklanırken bu kapsamda esnafın maliyetini en aza indirgenmesi hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 15.02.2024 14:05
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 14:05
Kamu Bankaları şovu başladı! Maliyetleri sıfırlatacak kampanya duyuruldu

İlk Ziraat Bankası ve Halkbank tarafından açıklanan kampanya Vakıfbank tarafından da son dakika onay aldığı belirtildi. Esnaf ve Akaryakıt istasyonlarını yakından ilgilendiren kampanya yeni POS cihazı programı olarak açıklanırken bu kapsamda esnafın maliyetini en aza indirgenmesi hedefleniyor.

Bankalar tarafından yeni yıl itibarıyla başlatılan destek paketleri akaryakıt sektörlerini yakından ilgilendirmekteydi. Üye iş yeri fiyat ve ücret tarifelerinde indirim uygulayan bankalar düzenledikleri bu kampanyaya bütün esnafı dahil ettiklerini açıkladı. Bu kapsamda POS cihazı satın alınması durumunda kimi masraflardan vazgeçilecek. Düzenlenen bu kampanya ile birlikte maliyet azalması sağlanacak iken işletme tüketici dengesi de korunacak.

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HALKBANK POS KOMİSYON ÜCRETİ

 Kamu bankaları tarafından hayata geçirilen proje kapsamında tüm kartlar için işletmeler %2,39 komisyon oranından faydalanabilecek iken avantajlı fiyatlama koşullarına da hak sahibi olunabilecek. Öte yandan aylık olarak ödenen üye iş yeri ücretlerine de %50 indirim uygulaması yapılacak. Bir süredir devam eden kampanya ile birlikte esnaf, kendi şirketine özel olarak belirlenen fiyatlar üzerinden kullanım sağlayabilecek. Akaryakıt ücretlerine sağlama bu destek sonrasında esnafın da dahil olmasa bile birlikte POS cihazı kullanımı daha da yaygınlaşabilecek.

Özellikle de son zamanlarda özel bankalar, POS komisyonları yüksekliği sebebiyle tartışılırken kamu bankalarının sağladıkları kampanyalar tercih edilmesini sağlıyor. Gerek emekliye gerekse de çalışana sağladığı özel avantajlar ile tercih sebebi olan Halkbank akaryakıt sektörüne özel olarak iş yeri fiyat ve ücret destekleme paketini açıkladı. Esnafın da dahil olması ile birlikte kampanya daha geniş bir kitleye hitap edeceği bilinirken kampanyaya katılmak için şubelere gitmek yeterli olacak

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Kamu Bankaları şovu başladı! Maliyetleri sıfırlatacak kampanya duyuruldu