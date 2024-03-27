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Resmen duyuruldu! Emekliye zamlı ödemeler 28 Mart'ta başlıyor

Ocak ayında emekli maaş zammı I,25 olarak açıklanması akabinde en düşük emekli maaşı 10.000 TL'ye yükseltilmişti. Emekli promosyon maaş aralıkları ise 10.000 TL ve üzeri olarak tekdüze ödenirken, bankalar SGK ile Yeni maaş aralığı anlaşmalarını yapmaya başladı.

Yayın Tarihi: 27.03.2024 12:26
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 12:26
Resmen duyuruldu! Emekliye zamlı ödemeler 28 Mart'ta başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimat doğrultusunda artış gösteren promosyonlar ile alakalı kamu bankaları çalışmalarını tamamladı. Başvurulara açılan zamlı promosyon ödemeleri, yarın itibari ile sağlanacak iken, SGK ile yapılan anlaşma kapsamında maaş aralıkları da belirlendi.

Ocak ayında emekli maaş zammı %49,25 olarak açıklanması akabinde en düşük emekli maaşı 10.000 TL'ye yükseltilmişti. Emekli promosyon maaş aralıkları ise 10.000 TL ve üzeri olarak tekdüze ödenirken, bankalar SGK ile Yeni maaş aralığı anlaşmalarını yapmaya başladı. Özel bankalar tarafından sunulan kampanyalar ile birlikte emekli promosyonları kamu bankalarının kat ve kat üzerinde seyrederken, kamu bankaları ile alakalı da zam çalışmaları başlamış bulunuyor.

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EMEKLİ PROMOSYONLARI ÖDEME GÜNLERİ

Pazartesi günü itibariyle başvurulara açılan emekli maaş promosyon tutarları emekli tarafından merakla araştırılıyor. Zamlı emekli promosyonu ile alakalı Halkbank resmi internet sitesi üzerinden maaş tutarına göre ödenecek promosyon tutarı güncellemesini sunulmuş bulunuyor. Ocak zammı sonrasında artış gösteren emekli promosyonları kamu bankalarında stabil seyretmekteydi. En yüksek 5.000 TL olarak ödenen bu promosyonlar Erdoğan'ın talimatı sonrasında güncellendi. Dün başlayan başvurular ile birlikte yeni zamlı promosyon tutarları merakla araştırmaya başlandı.

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HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Halkbank resmi internet sitesinde yer alan promosyon ücretleri 8.000 TL ile 12.000 TL arasında değişkenlik göstereceği belirtilerken maaş aralığına göre ödenecek promosyon tutarları da şekillendi. Bu kapsamda emekli maaşını 3 sene boyunca Halk Bankası üzerinden almayı taahhüt eden emekli 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi hak sahibi olabilecek. Bugün itibarıyla başlayan yeni başvurular yeni tutarlar ile ödenecek.

KAMU BANKALARI PROMOSYON MAAŞ ARALIKLARI

10.000 TL ile 14.999 TL arasındaki maaş tutarına 8.000 TL promosyon ödeyen Halkbank, 15.000 TL ile 19.999 TL arasındaki maaşlara 10.000 TL promosyon ve 20.000 TL ve üzeri maaşlara da 12.000 TL promosyon ödemesi yapacak. Öte yandan ölüm aylığı alan birey, başvurmaları halinde 5000 TL'ye varan promosyon ödemesine hak sahibi olabilecek

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