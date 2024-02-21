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Gram altındaki son fırsatı kaçıran yandı! O tarihten itibaren gramı 3000 TL olacak

Selçuk Geçer'in son açıklamaları altın piyasasında çalkantı yarattı. Yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği altın fiyatlarına ilişkin beklentileri yükselten Geçer, seçim sonrası döneme ilişkin iddialı bir tahmin yürütürken altının gram fiyatının artacağını ve tarihi rekor kıracağını iddia ettiği analizleriyle dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 21.02.2024 19:55
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 19:55
Gram altındaki son fırsatı kaçıran yandı! O tarihten itibaren gramı 3000 TL olacak

Ekonomist, Selçuk Geçer, jeopolitik faktörlere bağlı olarak yakın gelecekte altın fiyatlarının artabileceğine inanıyor. Özellikle İran ve ABD arasındaki artan gerilimlerin altın talebini artırabileceğini ve bunun küresel enflasyon üzerinde önemli bir etkisi olabileceğini belirtti.

Altın fiyatlarında artış ihtimalini değerlendiren Geçer, altının ons fiyatının 2024 yılı ortası itibarıyla 2 bin dolardan 3 bin dolara, hatta 3 bin 500 dolara kadar çıkabileceğini öngörerek yatırımcılara uzun vadede bir vizyon sunuyor.

Gram altındaki son fırsatı kaçıran yandı

Finans piyasasının deneyimli isimlerinden İslam Memiş, sektörün beklentilerine kendi öngörüsünü de ekledi. Memiş, ons altında meydana gelen dalgalanmalarla beraber gram altının güçlü kalacağını, dolar kurunun da bu durumu destekleyeceğini söyledi.

İslam Memiş'in 2023 yılında gram altının fiyatına ilişkin beklentileri oldukça dikkat çekici. Kısa vadede 2 bin 90 TL civarı bir seviye beklediklerini anlatan Memiş, mart ayı sonunda 2 bin 150 TL seviyesine ulaşılabileceğini öngördü. Yaz aylarında beklenen fiyatın 2 bin 500 TL'den 2 bin 700 TL'ye kadar çıktığını belirten uzman, altının fiyatının yıl sonuna kadar 3 bin TL'ye ulaşabileceğini söyledi.

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