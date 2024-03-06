Gram altını olanın tansiyonu çıkacak! O tarihi bekleyene talih kuşu konacak

Altın fiyatları bu tarihten sonra rekor tazeleyecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALTIN FİYATLARINDA YENİ REKOR

Son dönemlerde altın piyasasında yaşanan hareketlilik son hızıyla devam ederken yatırımcılar da güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Uzman isimler sık sık yeni rekorlar geleceğini söylerken Mart ayı başlangıcında gram altın 2 bin TL üstünde işlem görmeye devam ediyor. Senenin ilk 6 aylık döneminde yükselişlerin devam etmesi ve seçim sonrasında fiyatların rekor kırması bekleniyor. Seçimden sonra gram altının 2 bin 300 TL, senenin 6 ayında 2 bin 500 TL olması bekleniyor. Eğer altın borcunuz varsa rekorlar gelmeden altın borçlarınızı kapatmanız öneriliyor. Güncel olarak altın fiyatları şu şekilde;





Gram Altın Fiyatı: Alış 2.061,11 TL / Satış 2.061,45 TL

Çeyrek Altın Fiyatı: Alış 3.461,00 TL / Satış 3.511,00 TL

Yarım Altın Fiyatı: Alış 6.944,00 TL / Satış 7.087,00 TL

Tam Altın Fiyatı: Alış 13.824,00 TL / Satış 14.109,00 TL

Cumhuriyet Altını Fiyatı: Alış 13.980,00 TL / Satış 14.293,00 TL

Ata Altın Fiyatı: Alış 14.184,00 TL / Satış 14.408,00 TL

Not: Yukarıda yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir.