Bist 100
8.903,44 0%
DOLAR
31,72 0,41%
EURO
34,54 0,45%
ALTIN
2.160,73 0,39%

Gram altını olanın tansiyonu çıkacak! O tarihi bekleyene talih kuşu konacak

Altın yatırımcılarına önemli uyarı! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 06.03.2024 09:27
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 09:27
Gram altını olanın tansiyonu çıkacak! O tarihi bekleyene talih kuşu konacak

Altın fiyatları bu tarihten sonra rekor tazeleyecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALTIN FİYATLARINDA YENİ REKOR

Son dönemlerde altın piyasasında yaşanan hareketlilik son hızıyla devam ederken yatırımcılar da güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Uzman isimler sık sık yeni rekorlar geleceğini söylerken Mart ayı başlangıcında gram altın 2 bin TL üstünde işlem görmeye devam ediyor. Senenin ilk 6 aylık döneminde yükselişlerin devam etmesi ve seçim sonrasında fiyatların rekor kırması bekleniyor. Seçimden sonra gram altının 2 bin 300 TL, senenin 6 ayında 2 bin 500 TL olması bekleniyor. Eğer altın borcunuz varsa rekorlar gelmeden altın borçlarınızı kapatmanız öneriliyor. Güncel olarak altın fiyatları şu şekilde;

altın fiyatlarında rekor gelecek

Gram Altın Fiyatı: Alış 2.061,11 TL / Satış 2.061,45 TL

Çeyrek Altın Fiyatı: Alış 3.461,00 TL / Satış 3.511,00 TL

Yarım Altın Fiyatı: Alış 6.944,00 TL / Satış 7.087,00 TL

Tam Altın Fiyatı: Alış 13.824,00 TL / Satış 14.109,00 TL

Cumhuriyet Altını Fiyatı: Alış 13.980,00 TL / Satış 14.293,00 TL

Ata Altın Fiyatı: Alış 14.184,00 TL / Satış 14.408,00 TL

Not: Yukarıda yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir. 

İLGİLİ HABERLER

Kredi kartlarında saç baş yolduran karar! Duyan kartını iptal ettirecek

Kredi kartlarında saç baş yolduran karar! Duyan kartını iptal ettirecek

Asgari ücretlilere flaş duyuru! SGK'dan ağızları açık bırakan karar!

Asgari ücretlilere flaş duyuru! SGK'dan ağızları açık bırakan karar!

Kadınlara 150.000 TL kredi desteği! O şartla devlet trink ödeyecek

Kadınlara 150.000 TL kredi desteği! O şartla devlet trink ödeyecek

Cebinde telefon taşıyanlar yıkılacak! 30 gün sonra resmen başlıyor

Cebinde telefon taşıyanlar yıkılacak! 30 gün sonra resmen başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İş Bankası promosyon açıklaması: 32.100 TL ödeyecek
2
Aylık 6000 TL ödemeye 700.000 TL verilecek! Ne kredi puanı ne gelir belgesi: Hiç bir şart aranmayacak
3
50-65 yaş arasına devlet kuşu kondu! 10.000 TL geri ödemesiz şipşak nakit: Başvurmayan üzülecek
4
Gram altını olanın tansiyonu çıkacak! O tarihi bekleyene talih kuşu konacak
5
Aynı aileden bir kişi başvurabiliyor! Her ay çift maaş almanın gizli formülü verildi
6
Emekliye 12 Nisan'da gökten para yağacak: 2500 TL ek promosyon ödemesi yapılacak
7
Bankadan Mart teklifi: 45 gün sonra geri ödemeli 500.000 TL şipşak kredi!

Geri sayım başladı! Teknoloji rüzgarı estiği yerde, indirim fırtınası koptu! 8 Mart' ta başlıyor

İş Bankası'nda memur alımı başlatıldı! 30 yaşından küçüklere iş fırsatı

Gram altını olanın tansiyonu çıkacak! O tarihi bekleyene talih kuşu konacak

İş Bankası promosyon açıklaması: 32.100 TL ödeyecek

Malatya Turgut Özal Üniversitesi personel alımı! Kadrolar az önce duyuruldu

Aile Bakanlığı masabaşı çalışacak personel arıyor! Büro memuru başvuruları açıldı

Kadınlara 150.000 TL kredi desteği! O şartla devlet trink ödeyecek

Asgari ücretlilere flaş duyuru! SGK'dan ağızları açık bırakan karar!

Evinde bu eşyalar olanın komşusu hamamböcekleri oluyor! Hemen atmaya başlayın

Cebinde telefon taşıyanlar yıkılacak! 30 gün sonra resmen başlıyor

Bunu yapan 250 TL'lik bedava yakıt alıyor! Tüm Türkiye'deki sürücülere duyuruldu

Kredi kartlarında saç baş yolduran karar! Duyan kartını iptal ettirecek