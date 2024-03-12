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Gram altının 4000 TL olacağı tarihi verdi! Altın fiyatlarında kıyamet kopacak

Gram altın fiyatları yükselmeye devam ederken, Youtube kanalında dikkat çeken yorumlar yapan ünlü analist Haluk Özdil, altının ne zaman 4 bin lirayı göreceğini açıkladı. Özdil, altın piyasasında sarsıcı bir artış yaşanacağı tarihi verdi. İşte gram altının 4 bin lira olacağı gün, Özdil’in tahminine göre...

Yayın Tarihi: 12.03.2024 19:02
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 19:02
Gram altının 4000 TL olacağı tarihi verdi! Altın fiyatlarında kıyamet kopacak

Gram altın 2.200 TL’yi aşınca çeyrek altın da 3.600 TL civarında işlem görüyor. Bu durum yatırımcıların altına olan ilgisini artırıyor. Gram altın hakkında değerlendirme yapan analist Haluk Özdil, şaşırtıcı ifadeler kullandı. Gram altının 4 yıldır düşüş yaşamadığını belirten Özdil, yatırımcılara doğru tahminlerle yeni hedefi açıkladı.

Haluk Özdil, gram altında büyük bir sarsıntı beklediğini belirtti. Altında deprem zamanı tanımını kullanan Özdil, Avrupa'da çatışma ve bunalımların devam etmesi Almanya'da yatırımcıların altına yönlendirmesine neden olduğunu vurguladı. Öte yandan Özdil altının kötü gün sigortası olduğunu söyledi. Ayrıca aniden altın fiyatlarının yükselmesinin en büyük nedeninin enflasyon olduğunu belirtti.

altın piyasası

ALTIN PİSYASASI 4 BİN TL'Yİ GÖRECEK

Özdil, gram altın hakkında da bir tahminde bulundu. "Ons altın oradan gelen verilerle hareket ediyor. Bu gidişle altındaki tüm tahminlerin değişeceği görülüyor. Benim için doların bir önemi yok. Savaş çıktığında dolar bir kağıt parçasının önüne geçemeyecek. Borsa bir oyundur. Altının yükselişi devam edecek. Seçimler sonrasında altının daha da yükseleceğini görürüz. Haziran sonunda 2500'ü görür. Yıl sonunda 3800-4000 lira görürseniz şaşırmayın" dedi.

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