Bist 100
8.745,46 1%
DOLAR
31,76 0,53%
EURO
34,63 0,72%
ALTIN
2.178,46 1,21%

Gram ve çeyrek altını olanlara dudak uçuklatan tahmin! O tarihe dikkat

Altın ve gümüş fiyatları dalgalanmaya devam ediyor. Bu kapsamda dünyaca ünlü bir bankanın yatırımcıları oldukça endişelendiren bir açıklama yayınlandığı öğrenildi. Altın fiyatları piyasasında yeniden dalgalanmalar olabileceğine dikkat çekildi.

Yayın Tarihi: 06.03.2024 15:45
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 15:45
Gram ve çeyrek altını olanlara dudak uçuklatan tahmin! O tarihe dikkat

Altın ve gümüş fiyatlarının yükselişi sürerken yatırımcıları endişelendiren çok önemli bir açıklama yayımlandı. Dünyaca ünlü bir bankanın raporunda doların zayıf yönde hareket ettiğini ve ONS altın fiyatlarının düşebileceği belirtildi.

Yatırım tercihi olarak altını tutanlar için oldukça önemli olan bu gelişme göz önüne alındığında, zayıflayan doların ONS altın fiyatlarını 2.035 doların üzerinde tutacağı, altın ve gümüşteki kısa vadeli hareketlerin ise altın ve gümüşteki hareketleri etkileyebileceği söyleniyor. pazar. ABD'de faiz indirimi beklentilerindeki düşüşün kısa vadeli getirilerin arttığına işaret ettiği vurgulanırken, faiz indirimi beklentilerinin de altın üzerinde etkili olabileceğine dikkat çekildi. Altın pozisyonu tutmanın artan maliyeti, piyasada hisse senedi ve kripto para bulunduranları da etkileyebilir.

BANKADAN VATANDAŞLARA UYARI

Gram ve çeyrek altını olanlara dudak uçuklatan tahmin

Saxo Bank analistlerinden Ole Hansen, altın fiyatlarının 2.035 doların üstünde kalmaya çalıştığını söylerken, Commerzbank, Fed'in faiz indiriminde daha az agresif bir yaklaşım benimsemesi nedeniyle altın fiyatlarının yükselmeye devam edeceğini tahmin ederek, altın fiyatlarının 2.100 dolara, gümüşün ise 28 dolara düşebileceğini söylüyor.

İLGİLİ HABERLER

Ünlü Sedan ve Hatchback modellere Mart zammı! En ucuz model 900 bin TL'ye yanaşıyor

Ünlü Sedan ve Hatchback modellere Mart zammı! En ucuz model 900 bin TL'ye yanaşıyor

Kimliğiyle giden emekliye tomarla para! O bankalar promosyona Mart ayarı yaptı!

Kimliğiyle giden emekliye tomarla para! O bankalar promosyona Mart ayarı yaptı!

Bakan Işıkhan 'Kötü haber' diye duyurdu! Memur maaşları düşecek

Bakan Işıkhan 'Kötü haber' diye duyurdu! Memur maaşları düşecek

Şimdi parasını cebe atan iki aya otomobil alıyor! Mahkeme'den 30 bin liralık kırmızı Lada Samara

Şimdi parasını cebe atan iki aya otomobil alıyor! Mahkeme'den 30 bin liralık kırmızı Lada Samara

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İş Bankası promosyon açıklaması: 32.100 TL ödeyecek
2
4A-4B-4C'li her emekliyi ilgilendiriyor! Tüm emekliye ücretsiz sunuluyor
3
Aylık 6000 TL ödemeye 700.000 TL verilecek! Ne kredi puanı ne gelir belgesi: Hiç bir şart aranmayacak
4
Emekli maaşlarına ara zam açıklaması! AKP'li isimden net cevap
5
Aynı aileden bir kişi başvurabiliyor! Her ay çift maaş almanın gizli formülü verildi
6
ING Bank emekli için çıtayı yükseltti! 16 bin lira anında hesaba geçiyor
7
Ünlü Sedan ve Hatchback modellere Mart zammı! En ucuz model 900 bin TL'ye yanaşıyor

Bakan Işıkhan 'Kötü haber' diye duyurdu! Memur maaşları düşecek

Cebinde bu karttan olan voliyi vurdu! Tek tıkla 250 TL'niz geri ödenecek

4A-4B-4C'li her emekliyi ilgilendiriyor! Tüm emekliye ücretsiz sunuluyor

Milyonlarca vatandaş sonunda oh çekecek! Fiyatı 100 TL birden düştü

Türkiye dahil tüm piyasaları alt üst eden gelişme! Devalüasyon kararı verildi

Ünlü Sedan ve Hatchback modellere Mart zammı! En ucuz model 900 bin TL'ye yanaşıyor

Acil nakit arayanlara 3 ay ertelemeli kredi! O banka kimliğiyle gelenin IBAN'ına yatırıyor

Emekli maaşlarına ara zam açıklaması! AKP'li isimden net cevap

Gram ve çeyrek altını olanlara dudak uçuklatan tahmin! O tarihe dikkat

Şimdi parasını cebe atan iki aya otomobil alıyor! Mahkeme'den 30 bin liralık kırmızı Lada Samara

Kimliğiyle giden emekliye tomarla para! O bankalar promosyona Mart ayarı yaptı!

3 coinde deprem etkisi yaratacak tahmin! Kripto'da işler kızışıyor