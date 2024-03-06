Gram ve çeyrek altını olanlara dudak uçuklatan tahmin! O tarihe dikkat

Altın ve gümüş fiyatlarının yükselişi sürerken yatırımcıları endişelendiren çok önemli bir açıklama yayımlandı. Dünyaca ünlü bir bankanın raporunda doların zayıf yönde hareket ettiğini ve ONS altın fiyatlarının düşebileceği belirtildi.

Yatırım tercihi olarak altını tutanlar için oldukça önemli olan bu gelişme göz önüne alındığında, zayıflayan doların ONS altın fiyatlarını 2.035 doların üzerinde tutacağı, altın ve gümüşteki kısa vadeli hareketlerin ise altın ve gümüşteki hareketleri etkileyebileceği söyleniyor. pazar. ABD'de faiz indirimi beklentilerindeki düşüşün kısa vadeli getirilerin arttığına işaret ettiği vurgulanırken, faiz indirimi beklentilerinin de altın üzerinde etkili olabileceğine dikkat çekildi. Altın pozisyonu tutmanın artan maliyeti, piyasada hisse senedi ve kripto para bulunduranları da etkileyebilir.

BANKADAN VATANDAŞLARA UYARI





Saxo Bank analistlerinden Ole Hansen, altın fiyatlarının 2.035 doların üstünde kalmaya çalıştığını söylerken, Commerzbank, Fed'in faiz indiriminde daha az agresif bir yaklaşım benimsemesi nedeniyle altın fiyatlarının yükselmeye devam edeceğini tahmin ederek, altın fiyatlarının 2.100 dolara, gümüşün ise 28 dolara düşebileceğini söylüyor.