Günde 85 TL'ye borç morç kalmayacak! O banka acil 50.000 TL ödüyor

Ekonomik zorluklar karşısında direnen vatandaşın maaşının sadece günü kurtarmaya yettiği şu günlerde, acil bir ödemesi çıkan vatandaş, soluğu bankalarda alıyor. Bankaların sunduğu kampanyalar bu kapsamda hayat kurtarıcı oluyor. TCMB politika faiz artırım kararları en çok kredi başvurularını etkilerken, kredi faiz oranlarının artması da geri ödemeyi zorlaştırıyor. Acil nakit ihtiyacı olan İNG Bank bu kapsamda kredi limitini arttırırken, faizleri de en geriye çekmiş bulunuyor. Bankacılık mevzuatlarında 50.000 TL üzerine 24 ay vade imkanı sunulurken, 250.000 TL'ye kadar kredi vereceğini açıklayan banka 12 ay vade imkanına düşük faiz oranını açıklamış bulunuyor.





EN FAZLA 50.000 TL KREDİ TERCİH EDİLİYOR

Bankaların düzenlediği kampanyalarda en çok dikkat çeken ve araştırılan kredi tutarı 50.000 TL kredi olurken, bu kapsamda bankalar da bu tutara özel faiz oranı uygulayabiliyor. Kredi faizlerinin 5'in üzerinde seyrettiği şu günlerde İNG Bank tarafından başlatılan kampanyada yeni müşteriye özel faiz imkanı sağlanıyor.

İNG BANK İHTİYAÇ KREDİSİ

İNG Bank tarafından bir çok kredi kampanyası açıklanması yapılıyor. Yeni müşterilere sağlanan kredi desteğinin yanınsıra Turuncu Ekstralılara özel olarak hazırlanan programda da düşük faiz imkanı sunuluyor.





ING bank müşterisi olmayıp da yeni başvuru yapan vatandaşa özel olarak banka tarafından başlatılan kampanyada %3,33'ten başlayan faiz imkanı açıklanmış bulunuyor. Daha birçok farklı kredi kampanyası seçeneği sunan banka bütün ihtiyaçların anında karşılanabilmesini hedefliyor. ING mobil üzerinden müşteri olan vatandaş anında başvur seçeneği ile kredisini anında hesabına aktarabiliyor.





Banka tarafından son açıklanan kampanyada ilk kez Turuncu Ekstralı olan İng'li 20.000 TL'ye kadar olan ihtiyaçlarını 0,99 faiz oranı ile almaktayken 50.000 TL'ye kadar ise %2,89 faiz oranı ile kullanabiliyor. Başlatılan kampanyada önceden turuncu ekstralı olarak Kredi kullanan müşteriye özel olarak ise %3,54'te başlayan faiz oranı imkanı sağlanabiliyor.

Yapılan hesaplamalarda yeni İNG Bank müşterisinin 50.000 TL kredi kullanması durumunda günlük ödemesi 94 TL'ye tekabül ederken, Turuncu Ektralı olarak 50.000 TL kredi kullanan vatandaş ise günlük 85 TL ödeme ile ihtiyacını karşılayabiliyor.