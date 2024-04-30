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Hak-İŞ'ten asgari ücrete Temmuz zammı ve sosyal destek kararı! Başkan açıkladı

Çalışma Meclisi toplantısında ortalık gergin. Asgari ücrete zam ve sosyal destek konusunda gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar..

Yayın Tarihi: 30.04.2024 13:47
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 13:47
Hak-İŞ'ten asgari ücrete Temmuz zammı ve sosyal destek kararı! Başkan açıkladı

‘Çalışma Meclisi’ toplantısının paneline ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor. 5 yıl aradan sonra toplanan Çalışma Meclisi'nde en gündem konu asgari ücret konusu olurken, asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı konusunun taraflar arasında gerginliğe mahal verdiği yorumları yapılıyor. Sendikalar tarafından asgari ücrete zam yapılması gerekliliği belirtilirken, Bakan Işıkhan'ın yaptığı yorumlar ile birlikte asgari ücrete sosyal destek verilebileceği tahmin ediliyor. Öte yandan Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan tarafından da asgari ücrete sosyal destek verilmesi teklifinin sunulduğu belirtiliyor. Peki asgari ücrete Temmuz'da zam var mı? Asgari ücrete sosyal destek verilecek mi? İşte detaylar...

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ASGARİ ÜCRETLİYE SOSYAL DESTEK TALEBİ

Asgari ücretin artan enflasyon karşısında erimeye devam ettiği bir ortamda asgari ücretle çalışan ve asgari ücretliye destek olan sendikalar, çalışanların alım gücünü korumak için alternatif çözümler konusunda tekliflerini sunmaya devam ediyor. bir çalışanın temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir gelir elde etmesi amacını güden asgari ücret, milyonlarca bireyin maaşı olarak ödenmekteyken, enflasyon rakamlarının artmaya devam etmesi ile birlikte ihtiyaçları bile karşılayamayacak konuma geldiği uyarısı yapılmaya devam ediyor. Hal bu iken asgari ücrete ara zam ve sosyal destek programı devreye girmesi gerekliliği belirtilmiş bulunuyor. Maaşın temel ihtyiaçları karşılamaya yettiği yorumlarını yapan sendika başkanları, kira, fatura, sağlık, ulaşım gibi alternatiflerin ekstra gider olduğunu vurguluyor. Bu noktada asgarfi ücrete ek zam beklentisi ya da sosyal destek hakkı, bu gibi ihtiyaçların karşılanmasında ön ayak olacak gibi duruyor.  Bİlindiği üzere pek çok Avrupa ülkesinde en düşük maaş alan bireye özel olarak sosyal destek hakkı sağlanıyor. Ek aile yardımı, vergi indirimi gibi sosyal desteklerin ülkemizde de sağlanması gerekliliği belirtilmiş bulunuyor. 

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Başkan Arslan asgari ücrete sosyal destek konusunda bakanlıkların da harekete geçmesi gerekliliğinden bahsetmiş bulunuyor. Ülkemizde çalışanların yüzde 40'ının asgari ücretli olduğunu belirten Arslan, Asgari Ücret Komisyonu'nun yapısının daha katılımcı ve temsili hale getirilmesi ve işçilerin söz hakkının korunması da elzem hale gelmesi gerekliliğini belirtmiş bulunuyor. 

Asgari ücrete sosyal destek çalışanların alım gücünün arttırlması ve temel ihtiyaçların karşılanması adına destek sağlayabileceğini belirtirken, yeni ve köklü reform hareketlerinin devreye girmesi konusunda çalışmaların başlaması gerekliliği bildirilmiş bulunuyor. 

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