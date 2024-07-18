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Hayalinizdeki evin anahtarı yarın cebinize girecek! Kamu bankası açıkladı faizler silinecek

Halkbank'ın "Hesaplı Evim" kampanyası ev sahibi olma hayali kuran vatandaşa ilaç gibi gelecek detayları da resmi internet sitesi üzerinde paylaşmış bulunuyor. Bu kapsamda her bireyin faydalanabileceği konut kredisi kampanyasının bir çok avantajı bulunuyor. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 18.07.2024 10:15
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 10:15
Hayalinizdeki evin anahtarı yarın cebinize girecek! Kamu bankası açıkladı faizler silinecek

Ev sahibi olmak isteyen pek çok kişi için konut kredisi almak, hayatının yatırımı anlamına gelmekte. Doğru yönetilemeyen kredi süreci altından kalkılamaz yük haline gelebilmekte iken bu kapsamda bankanın sunduğu avantajlar yakından takip edilmekte. Kredi faiz oranlarının TCMB faiz artırım kararı ile tavan noktaya geldiği u günlerde konut kredileri de bu durumdan nasibini almışa benziyor. Halk bu iken devreye giren Halk Bankası konut kredisi kampanyası ile dikkatleri üzerine topluyor. Halkbank, kamu bankalarından biri olarak, ev sahibi olmak isteyenlere cazip fırsatlar sunuyor. Banka, resmi web sitesi üzerinden konut kredisi detaylarını paylaşarak, farklı kredi miktarları için örnek ödeme tablolarını paylaşarak, müşterilerine uygun vade ve ödeme seçeneklerini sunuyor.

Halkbank'ın "Hesaplı Evim" kampanyası ev sahibi olma hayali kuran vatandaşa ilaç gibi gelecek detayları da resmi internet sitesi üzerinde paylaşmış bulunuyor. Bu kapsamda her bireyin faydalanabileceği konut kredisi kampanyasının bir çok avantajı bulunuyor. İşte detaylar.

tl

HALKBANK KONUT KREDİSİ

Esnek Vade Seçenekleri ile dikkat çeken kampanya kapsamında, 100 bin TL'den 2 milyon 100 bin TL'ye kadar farklı kredi miktarları için 120 aylık vade imkanı açıklanmış bulunuyor. Müşterinin tercihine bırakılan seçenek ile birlikte kendi ihtiyaçlarına göre en uygun vade seçilme imkanı sunuluyor. Cazip Faiz Oranları da kredinin miktarına göre değişkenli gösteriyor. Tutar arttıkça oranın da arttığı açıklamasını yapan banka 100.000 TL’de 3,99 faiz uygularken, 2 milyonun üzerine ise yüzde 4,29 oranında faiz ekliyor.

 Makul Ek Maliyetler de dikkat çekiyor. Kredi tahsis ücreti ve diğer masraflar, bankacılık sektöründeki oranların altında seyrettiği biliniyor. Bu durum da kredinin aylık ödemesinin düşeceği anlamına geliyor. Yıllık Maliyet Oranları da dikkat çekici boyutta. Diğer bankalara nazaran sunulan maliyetlere istinaden düşük seyreden bu oran karşısında müşteri geri ödeyeceği yıllık maliyeti net olarak görebiliyor. Ev sahibi olmak isteyen kişiler için Halkbank'ın "Hesaplı Evim" kampanyası, oldukça dikkat çekerken geri ödemesinin de bütçeye göre uyarlanır olması tercih sebebi olmasını sağlıyor.

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