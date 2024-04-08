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Hediyeler yağmur gibi yağacak! Bankadan 1500 TL geri ödeme müjdesi verildi

Bankalar Nisan kampanyalarını açıklamaya devam ediyor. Nisan bitmeden 1500 TL geri iade sizi bekliyor

Yayın Tarihi: 08.04.2024 13:38
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 13:38
Hediyeler yağmur gibi yağacak! Bankadan 1500 TL geri ödeme müjdesi verildi

Bankalar Nisan ayı kampanyalarını açıklamaya devam ediyor. Yeni müşteri kazanmak ya da müşterilerinin beğenisini kazanmak isteyen bankalar bu kapsamda en avantajlı programlarını sunmaya devam ederken, Nisan ayı başında başlatılan tüm kampanyaların, Nisan ayı sonuna kadar devam edeceği belirtildi.

Kuveyt Türk de müşteri memnuniyetinin arttırılması adına sevindirici bir kampanyaya imzasını attı. Kuveyt Türk mobil uygulaması üzerinden yeni müşteri olarak katılan bireye fatura talimatı, davet kodu ve özel kart harcamaları toplamında 1500 TL kazanma fırsatı sağlandığını belirtti. 3'ü bir arada düzenlenen ve toplamda 1500 TL kazanma fırsatı sunan kampanya detayları bankanın resmi internet sitesinde yer aldı.

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KUVEYT TURK KAMPANYALARI

Kuveyt Türk'ün kendi kartı olan Sağlam Nakit Kart ile 200 TL harcama yapan bireye 200 TL hediye ödenecek. Sağlam kart ile 200 TL ve üzeri yapılacak ilk alışverişte aynı tutar da harcama iadesi alabileceği belirtilirken referans sistemi ile birlikte 800 TL kazanma fırsatı da sunulmuş bulunuyor. Kendisine sunulan davet kodunu kullanarak bankanın mobil uygulaması üzerinden Kuveyt Türk'lü olan birey 200 TL harcama iadesi kazanabilmekteyken, kendi referansı ile 3 yakınını davet eden müşteriler 600 TL toplamda ise 800 TL davet kodu kampanyasından ödeme kazanabiliyor.

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Öte yandan Kuveyt Türk tarafından 2024 kampanyası olarak belirtilen fatura talimatı kampanyasında Toplamda 300 TL hediye ödeme sağlanırken kredi kartı başvurusu yapılması onay alınması ve ilk 200 TL ve üzeri alışveriş yapılması durumunda da ₺200 altın puan hediye edileceği belirtilmiş bulunuyor. Yukarıda bahsine geçen kampanyalara dahil olan birey Kuveyt Türki tarafından 1500 TL'ye kadar hediye kazanma fırsatını yakalıyor

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