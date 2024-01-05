Hemen e-Devlete girin! Listede adı soyadı olana 650 TL -1650 TL destek verilecek

Geçtiğimiz günlerde doğalgaz desteği ile alakalı gelişmeler yaşanmıştı. Doğalgaz arzı bulunan dar gelirli hanelere tek başvuru şartına sağlana doğalgaz desteğinin yanı sıra odun ve kömürle kışı geçirecek olan dar gelirli için de açıklamalar gelmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı onayıyla kömür yardımı desteği de onay alarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Dar gelirli hanelere yaşadıkları il ve ilçe Sosyal Yardımlaşma Vakıflarınca kömür desteği sağlanacak. Hane bazında dağıtımı yapılacak olan kömür desteği yaşanılan bölgenin iklim şartlarına ve hanedeki birey sayısı baz alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek.

KÖMÜR DESTEĞİ İÇİN BAKANLIK ONAYI GEREKİYOR

Muhtaçlık kriterine uygun olan haneler bağlı bulunulan kaymakamlıklara başvurulması sonrasında süreç başlayacak iken, onay alması halinde kömür dağıtımı sağlanacak. Türkiye Aile Destek Programı kapsamında devlet milyonlarca dar gelirliye 2024 yılında da ellerini uzatıyor. Özellikle de kışın ısınma masrafının en aza indirgenmesi adına sağlanan destekler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının onay verdiği hanelere sağlanacak.





Dar gelirliye sunulan kömür desteği ile alakalı Resmi Gazete'de yer alan maddede ''İhtiyaç sahibi hanelere iletilecek kömür bedeline ilişkin faturaların hanenin ikamet ettiği vakıf adına düzenleneceği'' belirtildi. İçişleri Bakanlığı aracılığı ile sağlanan odun ve kömür desteği başvuruları e-devlet platformu üzerinden yapılabilmekte. Sosyal yardımlar sekmesinde yer alan odun ve kömür desteği için sunulan belgedeki bilgilerin doğru doldurulması önem arz etmekte iken, yanlış doldurulması durumunda cezai işlem uygulanabileceği ise açıklanmış bulunuyor.

Odun ve Kömür desteği ile alakalı tüm bilgilere ulaşmak isteyen vatandaş ALO 153 Beyaz Masa Hattı'na da ulaşabilmekte.

ODUN VE KÖMÜR DESTEĞİ NE KADAR VERİLİYOR

Devlet tarafından dar gelirli onayı alan ısınma olarak kömür kullanan hanelere yaşanılan bölgeye göre değişkenlik gösteren kömür desteği sağlanmakta iken 2024 senesi için bu tutar 650 TL’den başlayarak 1650'ye kadar ulaşabilecek. Kömür desteği yaşanılan bölgenin iklim şartlarına göre değişkenlik gösterebilecek.