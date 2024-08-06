Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Hemen IBAN'a bakan zamlı ödemeyi görecek! 4 bin 181 TL - 5007 TL hesabınızda çekilmeyi bekliyor

Bakanlık tarafından ödeme müjdesi verildi. Hesaplara sabah sabah aktarıldığı belirtiliyor.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 15:51
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 15:51
Hemen IBAN'a bakan zamlı ödemeyi görecek! 4 bin 181 TL - 5007 TL hesabınızda çekilmeyi bekliyor

Hayat koşulları özellikle de toplum tarafından dezavantajlı kesimi derinden etkilemeye devam ediyor. Artan enflasyon oranları alım gücünü vatandaşın elinden alırken, dar gelirli olan vatandaş hal bu iken zor durumda kalıyor. Hükümet tarafından bu kesimi yakından ilgilendiren açıklamalar yapılırken, bu açıklamalarda destek ödemelri büyük önem arz ediyor. Sosyal devlet olma yolunda emin adımlarla ilerleyen hükümet tarafından ihtiyaca göre şekillenen destek ödemelerinde kalem sayısı gün gün arttırılıyor. Uzun süredir maaş olarakl engeli ve yaşlılara, herhangi bir sosyal güvencesi olmaması durumunda maaş gibi destek ödemesi yapılıyor. Yaşlı aylığı ve engelli aylığı olarak bilinen bu destekler Temmuz ayında memur maaş zammı katsayısınca artış gösterirken yeni tutarlar da merak konusu uyandırıyor. 

tl

Sosyal destekler hükümet tarafından Aile ve SOsyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile hak sahibi bireylere tek seferlk ya da maaş gibi ay ay hesaplara aktarılmaya devam ediyor. Konu ile alakalı olarak bakanlık gün gün tarih ve tutar ile alakalı açıklamalarını da sunmaya devam ediyor. Temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına yapılan revize akabinde kimi sosyal destek ödemeleri ile alakalı zam açıklamaları da yapılırken, sabah saatlerinde Bakan Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılan açıklamada o sosyal destek ödemesinin zamlı olarak hesaplara aktarıldığı belirtilmiş bulunuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılan açıklamada sabah saatleri itibari ile hesaplara aktarılacak tutarlarla alakalı bilgilendirme sunuldu. Açıklamada, toplamda yaklaşık 3,6 milyar lira tutarında yaşlı aylığı ve 2,9 milyar lira tutarında engelli aylığı ödemelerinin hak sahiplerine aktarıldığı belirtildi. 

zam

YAŞLILIK AYLIĞI AĞUSTOS 2024 KAÇ PARA OLDU?

65 yaş üstü vatandaşlara ödenen ve Ocak ayında 3 bin 504 liraya yükseltilen destek, memur zammıyla birlikte 4 bin 181 lira olarak hesaplara aktarılmaya başladı. 

ENGELLİ MAAŞI 2024 NE KADAR OLDU?

Yüzde 40-69 engeli olan vatandaşlara her ay düzenli olarak ödenen engelli aylığı Ocak zammı sonrasında  2 bin 797 liraya yükselirken Ağustos 2024 itibari ile 3 bin 338 liraya çıkacak. Yüzde 70 ve üzeri engeli olan hak sahipleri ise bu ay itibari ile 4 bin 196 lira yerine 5 bin 7 lira maaş alacak. 

İLGİLİ HABERLER

Alışveriş yaparken başkasının kredi kartını kullananlar dikkat! GİB anında devreye girdi

Emekli maaşını yüzde 30 arttıracak o formül çözüldü! Sadece acele etmek gerekiyor

MİT’te yeni dönem başlıyor! KPSS şartı olmadan personel alımı devam ediyor

Kredi çekmek isteyenler dikkat! Bu bankalar adeta kapıda kuyruk oluşturuyor! İşte 100.000 TL’de geri ödemeler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IBAN'dan para gönderen dikkat: 'Açıklamaya bunu yazın' Yoksa Masak devreye giriyor
2
Duyduk duymadık demeyin 219 TL’den 79 TL’ye düştü! 4 Ağustos'a kadar devam edecek.
3
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
4
ÖTV ve MTV ödeyen araç sahiplerine duyuru! 146.000 TL geri iade alacaksınız
5
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
6
İş Bankası promosyonu rekora doymuyor! Mayıs ayına özel tutar 28.000 TL'ye çıktı
7
15 Nisan'da fark attıran promosyon ödemeleri başladı! Garanti Bankası 21.000 TL açıkladı

Kamu bankasında promosyon çıkışı! Kalem kırıldı Ağustos'ta 15.000 TL ödenecek

Hemen IBAN'a bakan zamlı ödemeyi görecek! 4 bin 181 TL - 5007 TL hesabınızda çekilmeyi bekliyor

Emekli maaşını yüzde 30 arttıracak o formül çözüldü! Sadece acele etmek gerekiyor

Alışveriş yaparken başkasının kredi kartını kullananlar dikkat! GİB anında devreye girdi

Alışveriş keyfinizi kaçıracak düzenleme Resmi Gazete'de! Vergi oranı yüzde 30 dan 60'a çıkarıldı

Kredi çekmek isteyenler dikkat! Bu bankalar adeta kapıda kuyruk oluşturuyor! İşte 100.000 TL’de geri ödemeler

Promosyonda Akbank zincirleri kırdı! 61.000 TL rekoru dün geldi

Kira artış oranı sonrasında yeni karar! Yıl sonuna kadar kiracıya 1.000 TL destek: Ay ay iade edilecek

Lise- Üniversite öğrencilerine yeni destek! Başvurana Ekim ayı itibari ile düzenli her ay ödenecek

MİT’te yeni dönem başlıyor! KPSS şartı olmadan personel alımı devam ediyor

O emekli hemen IBAN'a baksın! Hesaplara 2.100 TL ödeme yapıldı

7 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! O burçlarda tehlike çanları çalabilir