Hemen IBAN'a bakan zamlı ödemeyi görecek! 4 bin 181 TL - 5007 TL hesabınızda çekilmeyi bekliyor

Hayat koşulları özellikle de toplum tarafından dezavantajlı kesimi derinden etkilemeye devam ediyor. Artan enflasyon oranları alım gücünü vatandaşın elinden alırken, dar gelirli olan vatandaş hal bu iken zor durumda kalıyor. Hükümet tarafından bu kesimi yakından ilgilendiren açıklamalar yapılırken, bu açıklamalarda destek ödemelri büyük önem arz ediyor. Sosyal devlet olma yolunda emin adımlarla ilerleyen hükümet tarafından ihtiyaca göre şekillenen destek ödemelerinde kalem sayısı gün gün arttırılıyor. Uzun süredir maaş olarakl engeli ve yaşlılara, herhangi bir sosyal güvencesi olmaması durumunda maaş gibi destek ödemesi yapılıyor. Yaşlı aylığı ve engelli aylığı olarak bilinen bu destekler Temmuz ayında memur maaş zammı katsayısınca artış gösterirken yeni tutarlar da merak konusu uyandırıyor.





Sosyal destekler hükümet tarafından Aile ve SOsyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile hak sahibi bireylere tek seferlk ya da maaş gibi ay ay hesaplara aktarılmaya devam ediyor. Konu ile alakalı olarak bakanlık gün gün tarih ve tutar ile alakalı açıklamalarını da sunmaya devam ediyor. Temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına yapılan revize akabinde kimi sosyal destek ödemeleri ile alakalı zam açıklamaları da yapılırken, sabah saatlerinde Bakan Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılan açıklamada o sosyal destek ödemesinin zamlı olarak hesaplara aktarıldığı belirtilmiş bulunuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılan açıklamada sabah saatleri itibari ile hesaplara aktarılacak tutarlarla alakalı bilgilendirme sunuldu. Açıklamada, toplamda yaklaşık 3,6 milyar lira tutarında yaşlı aylığı ve 2,9 milyar lira tutarında engelli aylığı ödemelerinin hak sahiplerine aktarıldığı belirtildi.





YAŞLILIK AYLIĞI AĞUSTOS 2024 KAÇ PARA OLDU?

65 yaş üstü vatandaşlara ödenen ve Ocak ayında 3 bin 504 liraya yükseltilen destek, memur zammıyla birlikte 4 bin 181 lira olarak hesaplara aktarılmaya başladı.

ENGELLİ MAAŞI 2024 NE KADAR OLDU?

Yüzde 40-69 engeli olan vatandaşlara her ay düzenli olarak ödenen engelli aylığı Ocak zammı sonrasında 2 bin 797 liraya yükselirken Ağustos 2024 itibari ile 3 bin 338 liraya çıkacak. Yüzde 70 ve üzeri engeli olan hak sahipleri ise bu ay itibari ile 4 bin 196 lira yerine 5 bin 7 lira maaş alacak.