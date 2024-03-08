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Hemen kartlara bakılması gerekiyor! 1.000 TL Ramazan desteği mutfakları şenlendirecek

Ramazan ayında devlet ve vakıfların sağladığı desteklerin yanı sıra belediye destekleri de açıklanmaya devam ediyor

Yayın Tarihi: 08.03.2024 14:26
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 14:26
Hemen kartlara bakılması gerekiyor! 1.000 TL Ramazan desteği mutfakları şenlendirecek

Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğu bilinir. Özellikle de enflasyonun mutfak sofralarını ortadan kaldırmaya hedeflendiği şu günlerde gerek devlet gerekse de belediyeler tarafından bir çok destek sağlanıyor. Ramazan ayına girilecek olması sebebiyle sağlanan belediye destekleri ile ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan ayının bereketi hissettirileceğe benziyor.

RAMAZAN DESTEĞİ AÇIKLANDI

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bir süredir devam eden dar gelirliye sağlanan halk kart desteği ile alakalı son dakika açıklama yapıldı. 

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Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan dar gelirli hanelere düzenli olarak sağlanan halk kart desteğine ek olarak 1000 TL ödeme yapılacağı belirtilirken Ramazan ayı boyunca anlaşmalı marketlerde kullanılacağı da açıklanmış bulunuyor.

1000 TL DESTEK VERİLECEK

Sosyal belediyecilik anlayışına tam sürat devam ettiren Muğla Büyükşehir Belediyesi Halk Kart programına uzun süredir destek veriyor. Bu kapsamda programın başladığı tarihten bu yana 3 binden fazla haneye, on milyonlarca maddi destek sağlandığı bilinirken, Ramazan ayı boyunca desteğin artarak devam edeceği belirtilmiş bulunuyor. Ramazan ayında mevcut Halk Kart faydalanıcısı olan bireye artı bin TL Ramazan ödemesi yapılacağı belirtildi. Hesaplara aktarılan bin TL Muğla genelindeki gıda, giysi, Kırtasiye ve temizlik gibi temel ihtiyaçların karşılandığı noktalarda kullanılabilecek.

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