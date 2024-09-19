Hemen SMS geldi mi diye bakın! Harcadığınızın iki katı hesabınıza yatmış olabilir

Bankaların sunduğu fırsatlar müşterisinin yüzünü güldürürken, cepleri dolduran geri iade kampanyaları yakından takip ediliyor. Bankalar özellikle de yeni müşteri kazanma amacıyla başlattığı kampanyalara gün gün yenilerini eklerken, Akbank son aylarda başlattığı kampanyaları ile bir adım önde seyrediyor.

Akbank, popüler kredi kartı Axess ile müşterilerine özel bir kampanya başlattı. 16 Eylül’de başlayan kampanyada 300 TL'ye kadar geri iade fırsatı sunulurken, kampanya kapsamında, Axess kart sahipleri ilk alışverişlerinde 300 TL'ye varan chip-para kazanma fırsatı sağlayacak.

16 - 30 Eylül 2024 tarihleri arasında geçerli olan bu kampanyada, harcamanızın 2 katı kadar geri iade fırsatı sunulacağı ifade edilirken, ilk harcama akabinde maksimum 300 TL iade edileceği belirtilmiş bulunuyor. 16-30 Eylül 2024 tarihleri arasında ilk harcamadan önce "BASLAT" yazıp 4566'ya SMS gönderme yolu ile kampanyaya dahil olunabilirken, Akbank mobil uygulamasındaki Juzdan bölümünden kampanya sayfasına giderek "HEMEN KATIL" butonuna tıklamak da kampanyaya dahil olmak için yeterli olacak.





ALIŞVERİŞ YAP KAZAN KAMPANYASI





Kampanya kaydının tamamlanması akabinde, belirlenen tarihler aralığında yapılacak ilk alışverişin iki katı kadar iade fırsatı açıklanırken, en fazla 300 TL’ye tekabül edeceği de belirtilmiş bulunuyor. Banka tarafından kampanya ile alakalı yapılan uyarıda kampanyaya sadece Axess, Free ve Wings kart sahiplerinin dahil olabileceği belirtilmiş bulunuyor.





TIPKI NAKİT GİBİ KULLANILACAK





Kampanya kapsamında yapılan harcama sonrasında kazanılan Chippara, tıpkı nakit para olarak kullanılabilecek iken, Alışveriş yapmak, hediye almak veya farklı ihtiyaçların karşılanmasını hedeflemektedir.





KİŞİYE ÖZEL KAMPANYA





16 Eylül itibari ile başlayan kampanyaya, sadece SMS gelen müşteri dahil olabilecek. Hemen cep telefonunun SMS bölümüne giren müşteri ilk Axess alışverişinden kazanç sağlayacak.