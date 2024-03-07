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Her ay 1000 TL destek - Mart bitmeden giden liseliye anında ödenecek

Okuyan öğrenciye yönelik devletin sağladığı desteklerin yanı sıra gün gün belediye destekleri de dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 07.03.2024 17:32
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 17:32
Her ay 1000 TL destek - Mart bitmeden giden liseliye anında ödenecek

Hükümet tarafından öğrenime ve öğrenciye verilen önemin büyüklüğü sağlanan desteklerle ispatlanmaya devam ediyor. Bu kapsamda hükümet haricinde belediyelerden de gün gün yeni eğitim desteği açıklamaları yapılıyor. Yerel seçimlere sayılı günler kala belediye başkanları destek kalemlerini arttırmışa benzerken, tercih edilebilirliğin artması adına sağlanan desteklerin tutarları da artırılıyor.

En son Amasra Belediyesi tarafından öğrencilere yönelik yeni bir destek açıklaması yapıldı. Amasra Belediyesi'ne bağlı devlet liselerinde okuyan Dar gelirli öğrencilere, eğitim hayatlarına destek sağlamak amacıyla Aylık 1000 TL ulaşım desteği yapılıyor. Özellikle de seçim senesi olması sebebiyle belediye destekleri artarak devam ederken vatandaşı memnun edecek gelişmeler duyurulmaya devam ediyor.

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LİSE ÖĞRENCİLERİNE BELEDİYE DESTEKLERİ

Maddi imkansızlıklar sebebiyle eğitim hayatına devam edememe riski Taşıyan öğrencilere destek sağlamak amacı ile belediye tarafından aylık yapılacak olan 1000 TL ödeme, eğitimde fırsat eşitliğini de arttırmak amacını güdüyor. Aylık destek tutarı 1000 TL olarak açıklanırken, Amasra'da ikamet eden Bartın il merkezindeki devlet liselerinde okuyan lise öğrencileri bu destekten faydalanıyor. Başvuru sürecinin başladığı ve devam ettiği bilinen belediye öğrenim desteği mart ayı içerisinde ödenecek. 

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Geçtiğimiz günlerde Amasra Belediye Meclisi tarafından düzenlenen toplantıda açıklanan Dar gelirli ve devlet okullarında eğitim gören lise öğrencilerine yönelik bu sosyal destek programı açıklanmıştı. Ulaşım desteği adı altında Amasra'dan Bartın merkeze eğitimi giden lise öğrencilerine 1000 TL ulaşım desteği ödemesi yapılacağı belirtilmişti.

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