Her emekliye 2. maaş kapısı aralanıyor! Yeni sistem geldi o tarihte girenler kazanıyor

Geçtiğimiz hafta içerisinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından Orta Vadeli Program'da (OVP) alınan kararlar açıklandı. Alınan kararlar arasında her kesimi ilgilendiren gelişmeler mevcut iken emeklileri ve emekli olmak isteyenleri de yakından ilgilendiren gelişmeler belirtildi. OVP kapsamında yeni emeklilik sistemi ile alakalı gelişmeler yakından takip edilirken, yeni güncellenen sistemde tamamlayıcı emeklilik sigortası da oldukça dikkat çekiyor. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi, birçok çalışanın geleceği için yeni bir güvence kaynağı olacağa benzerken, yeni sistemin tüm detayları sisteme dahil olmak isteyen kişiler tarafından merakla araştırılıyor.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ

2025 yılının son çeyreğinde uygulamaya girmesi beklenen Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi, mevcut emeklilik sistemine ek bir seçenek sunacağı açıklandı. Resmi Gazete’de yeni emeklilik sistemi ile alakalı yayımlanan ilanda bu sistemin ikinci bir emeklilik sistemi olacağı belirtilirken, işverenin de katkısının olacağı ifadeleri yer aldı.

Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan bu yeni sistem, otomatik katılım yoluyla bireysel emeklilik sistemine destek verecek. Çalışanların, işveren katkısı ile birlikte desteklenmesi süreci sonrasında ikinci bir emeklilik maaşı alınmasının önü açılacak. Yani çalışanlar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden elde ettikleri emekli maaşlarına ilave olarak, BES (Bireysel Emeklilik Sistemi) ile edindikleri birikimlerini kullanarak ek olarak her ay ödeme alabilecek ya da nakit olarak hepsini çekebilecek.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ ŞARTLARI

Mevcut sistemde, 45 yaş altı çalışanlar için zorunlu olan bireysel emeklilik uygulaması, yeni dönemde tamamlayıcı bir nitelik kazanıyor. Çalışanların brüt maaşlarının yüzde 3’ünü BES’e aktardığı sistem gibi işleyecek sisteme devlet desteği de dahil olacak. Sisteme ek olarak işveren desteğinin de sağlanacağı ifade edilirken, bu sayede çalışanlar, emekli olduklarında toplu para ya da aylık maaş seçenekleriyle karşı karşıya kalabilecek.

Çalışanların emeklilik sonrası yaşam standartlarını korumalarına yardımcı olma konusunda şimdiden en dikkat çeken uygulama olan Tamamlayıcı emeklilik sistemi, çalışan bireyin emeklilik adına daha çok birikim yapmasına olanak tanıyacak.

YENİ EMEKLİLİK SİSTEMİ NE ZAMAN DEVREYE GİRECEK

OVP’de açıklanan yeni emeklilik sistemi olan Tamamlayıcı emeklilik sisteminin 2025 yılında devreye alınacağı ve son çeyreğinde de uygulamaya başlayacağı belirtildi.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİKTE YAŞ ŞARTI

Günümüzde, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde emeklilik yaşı 56 olarak belirlenmişken, yeni sistemde bu şartın değişebileceği konuşuluyor. Yapılan çalışmalar arasında 60 yaşın da yer aldığı, ancak bu değişikliğin kesinleşmesinin yasal düzenlemelere bağlı olduğu belirtiliyor.

TES FONU BÜYÜKLÜĞÜ

SGK primlerini etkilemeyeceği ve ayrı bir emeklilik dalı olarak değerlendirileceği TES, dikkatleri üzerine toplamaya devam edeceğe benziyor. BES'te toplam katılımcı sayısının 9 milyon 276 bin olduğu ve Otomatik Katılım Sistemi'nde ise bu sayının 7 milyon 535 bine ulaştığı ifade edilirken, bu sistemin devreye alınması ile birlikte fon büyüklüğünün katlanması bekleniyor .