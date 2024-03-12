Her faturaya destek var: Elektrik, telefon, doğalgaz faturalarına 500 TL destek

Kamu bankaları tarafından son zamanlarda atılan adımlar dikkatle takip ediliyor. Gerek kredi kampanyaları gerekse de ürün ya da hizmet satın alımına yapılan geri ödemeler ile birlikte otomatik fatura talimatları da tüm dikkatleri üzerine toplayabiliyor. Vatandaşa 2 avantajı bir arada sunan Halkbank, otomatik fatura talimatı veren müşterisine 500 TL'ye kadar geri ödeme yapacağını açıkladı. Vatandaşı her ay fatura ödeme yükünden kurtaran bu kampanya, geri ödeme imkanı sayesinde de fatura destek kampanyası olarak tanımlandı.

Halk Bankası'nın kartı olan Paraf avantajları ay ay sunulmaya devam ediyor. 1 Mart tarihinde başlayan otomatik fatura talimatı kampanyasının 31 Mart'a kadar geçerli olacağı belirtilirken, işlemlerin tamamlanması adına müşterinin hızlı davranması konusunda da banka son uyarısını sunmuş bulunuyor.

Elektrik, doğalgaz, su, telefon faturası fark etmeksizin Halk Bankası mart ayı kampanyasında 500 TL'ye kadar parafpara hediye edeceğini açıkladı. Banka resmi internet sitesinde yer alan kampanya bilgilerinde kredi kartı ya da vadesiz hesaplar üzerinden verilecek olan otomatik fatura talimat başına 50 TL, toplamda 500 TL parafpara hediye edilecek.





HALK BANKASI OTOMATİK FATURA TALİMATI

En fazla 10 otomatik fatura talimatına ödeme yapılacağını belirten banka, kampanya için 31 Mart tarihini işaret etti. Bu kapsamda yeni faturalarında 500 TL indirim sağlamak isteyen müşterinin Bu tarihe kadar başvuru işlemlerini tamamlaması gerekmekte. Bireysel kredi kartı müşterilerinin faydalanacağı otomatik fatura ödeme talimatları için talimat başına 50 TL toplamda 500 TL geri ödeme imkanı sağlanacak. Harcama yapmadan önce kampanyaya katılma gerekliliği mevcut iken mobil uygulama üzerinden hemen katıl butonuna tıklanması veya büyük harflerle FATURA yazıp 34 04'e SMS gönderilmesi akabinde kampanyaya dahil olunabilinecek.

Müşterinin yukarıda bahsi geçen yöntemler ile kampanyaya katılması sonrasında Halkbank'ta bulunan hesabı üzerine olan vadesiz hesap ya da bireysel kredi kartından talimat vermesi gerekliliği mevcut. Kampanyada otomatik fatura talimatından ödül kazanılabilmesi için talimatı vermeden mutlaka dahil olunması gerekliliği konusunda açıklama yapıldı. 31 Mart'a kadar devam edecek olan kampanya kapsamında geri ödeme kazanımları 5 Nisan 2024 tarihinde kullanılabileceği belirtilirken, hesaba tanımlı fatura talimatının belirlenen süre içerisinde iptal edilmesi durumunda ödenen tutar geri alınak. Yani hak sahibi olunan 500 TL'ye varan ödemenin geri alınmaması adına fatura talimatı verilmesi sonrasında 6 aylık süre boyunca talimatın ödenmesi gerekiyor.