Hesaplar şaşmaz denildi! Emekliye yüzde 24+ 4.000 TL zam eklentisi geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamada 2023 yılında emekliye uygulanan zamların 2024 yılında da uygulamaya devam edeceği belirtilmişti. 2024 yılının da emekli yılı olacağı açıklaması sonrasında emeklinin hak sahibi olduğu zam açıklamaları devam ediyor. Emeklinin hayat standartlarını yükseltmek adına başlatılan çalışmalar emekli maaş düzenlemeleri, promosyon ödemeleri, ek zamlar, ikramiyele düzenlemeleri olarak gün gün hesaplanıyor. 2024 yılında hükümet tarafından emekli vatandaşın refahını arttırmak adına başlatılan çalışmalar ekonomik olarak emeklinin daha da güçlenmesini sağlıyor.

Ocak ayında maaşlarına zam alan emekli, ilerleyen aylarda ekonomik durumunun enflasyon karşısında ezilmemesi adına bir zam daha alacak. Emekliye hükümet tarafından sunulan zamların yanında bankalar da destek olmak amacıyla ek kampanyalarını açıklıyor. Emeklinin sadece maaşını taşıması durumunda cazip teklifli kampanyalar ile birlikte promosyon ödemeleri veriliyor. Emekliye 2024 yılı ilk zamlı maaşları 2 parçada ödense de bugün itibari ile zamlı maaşlar hesaplara yataya başladı. Emekliye yapılan 49,25'lik zamlı maaşlar tek parça halinde hesaplara aktarılırken, 2024 yılında emekliye sağlanan desteklerin ardı arkası kesilmeyecek gibi duruyor. Maaş zamları sonrasında promomosyon ödemelerine de zam yapılacağı belirtilmiş bulunuyor. 2024 yılı emekli zamları merakla takip ediliyor





EMEKLİ PROMOSYONLARI ARTMAYA BAŞLADI

Emekli promosyonları konusunda 2024 yılı itibari ile bir çok düzenleme yapıldı. Yapılan artışlar ile birlikte promosyon ödemeleri 15.000 TL'ye kadar yükselirken, maaş aralığı düzenlemesinin de yapılacağı tahmin ediliyor. EN düşük emekli maaşı 10.000 TL olması akabinde tüm promosyon maaş aralıkları yenilenirken, emeklinin maaşına göre yeni aralıkların belirlenme çalılşmalarının SGK ortaklı ğı ile belirleneceği tahmin ediliyor. Yeni yıl zammım akabinde maaş aralığı değişen emekliler artı promosyon ödemesi almak için bankalara başvuru yapıp akabinde yüksek tutarlara ulaşabiliyor.

Maaşlara yapılan yzde 49,25'lik zam sonrasında, banka promosyonlarında tutar 15 bin liraya kadar yükselirken, 2 banka bu tutarda öncülük etmiş gibi duruyor.





İKRAMİYELERDE DE ARTIŞ

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada emekli ikramiyelerine yüzde 50 zam yapıldığı ve bu kapsamda 3 bin liraya çıkartıldığı belirtilmişti. Bu sayede emekli 2024 yılında ek olarak 6 bin lira ikramiye ödemesi alacak.

NİSAN AYINDA ÖDENECEK

Milyonlarca emeklinin hesabına bayram ikramiyeleri iki dini bayramın önceki haftasında ödenmesi planlanıyor. Bu kapsada emekliye Nisan ve Hazira ayında ödemeler yapılacak.

EMEKLİYE BİR ZAM DAHA GELİYOR

Bilindiği üzere emekliye 2024 yılı Temmuz ayınd ada ek zam yapılacak. Geçtiğimiz günlerde Ocak ayı verisinin açıklanması akabinde bu oranın ilk verisi ortaya çıkmış oldu. 2024 yılında enflasyonun düşürüleceği ve bunun da 2. yarı itibari ile gerçekleştirileceği tahmin ediliyor. Senelik enflasyon tahmininin 36 olması beklentileri uzmanlar tarafından sunuluyor. Bu kapsamda 6 aylık verinin Temmuz zamlarına işleyeceği tahmin ediliyor. Hal bu iken şimdiki hesaplamalara göre emeklinin Temmzu taban zammının yüzde 18 olması bekleniyor. Öte yandan en düşük yüzde 24 zam oranları hesaplanmış bulunuyor. Bu kapsamda bu orana ek olarak refah payı eklemesi ile alım gücünün arttırılacağı tahmin ediliyor. Emekliye tıpkı memura uygulana seyyanen zam gibi artı bir zam yapılabileceğide konuşuluyor. Bu rakam ile alakalı kulislerde 4 bin lira arttırlacağı belirtiliyor. Bu durumun resmileşmesi durumunda emekliye yüzde 24+ 4 bin lira seyyanen zam hesaplaması yapılmış bulunuyor.