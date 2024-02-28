Hoşgeldin faizleri cepheden cepheye koşuyor! 32-92 güne faizler eşitleniyor.

TCMB faiz belirleme toplantısı her ayın sonunda düzenlenmeye devam ediyor. Yapılan toplantı ile birlikte aylık politika faizi konusunda karara varılıyor. Yaklaşık 8 ay boyunca baz puan artışı sağlanan politika faizi konusunda 23 Şubat'ta yeni başkanın önderliğinde düzenlenen toplantıda sabit kalması kararı verilmişti. Kredi kartı ve kredi faizlerini yakından ilgilendiren politika faizlerindeki değişim yatırımcıları da kapsıyor. Yatırımını mevduat olarak saklamak isteyen ya da mevcut mevduat yatırımı bulunan vatandaş da politika faizlerinin gidişatına göre mevduat faizleri tahminlerini yapıyor. Geçtiğimiz yaz mevsimi başında yüzde 20'lerde seyreden politika faizleri, yeni yıl itibari ile yüzde 49'lara ulaşırken, bankalar da ay ay faiz güncellemelerini sunmaya devam ediyor.





Bankalar da mevduat faizleri konusunda özel kampanyalarını açıklarken, bireysel olarak da bir çok imkan sağlayabiliyor. Anadolubank mevduat faizleri uzun zamandır en yüksek oranda veriliyor. Bireysel bazda sunulan mevduat faizleri, özellikle de yeni müşteriye hoşgeldin faizi olarak uygulanabiliyor.

Anadolubank mevduat faizi hesabı olan Renkli Hesap açılması durumunda verdiği faiz oranları ile alakalı yeni kampanya başlattı. Başlatılan kampanyada sadece görüntülü görüşme yoluyla müşteri olan birey dahil oluyor.

92 GÜNLÜK MEVDUAT FAİZİ ORANI

Anadolubank tarafından başlatılan kampanyada 92 günlük mevduat orana yüzde 48-49 oranında faiz oranı veriliyor. 92 gün boyunca avantajlı faiz oranlarından faydalanan Anadolubank müşterisi faizlerin artması durumunda artan tutardan hesabını kullanmaya devam edebiliyor. Öte yandan yüksek tutarda yatırımı olan vatandaş bu oranı 32 günlük mevduat vadesinde de kullanabiliyor





FARKLI PARA BİRİKİMLERİ YAPILIYOR

Anadolubank tarafından başlatılan kampanyada sadece TL üzerinden değerlendirme alınmıyor. Türk Lirası, Amerikan Doları, Euro, İngiliz Sterlini ve İsviçre Frangı ile altın ve gümüş cinsinden yatırımları için Renkli hesabı kullanabiliyor.

Öte yandan müşteriye özel olarak başlatılan günlük mevduat vadesinin seçilmesi durumunda gün gün ihtiyaç olunan para hesaplardan direkt çekilebiliyor.