Hükümet düğmeye bastı, bankalar onay verdi! Düşük faizli konut kredisi müjdesi!

Enflasyonun yükselmesiyle beraber bu çerçeve üzerine faiz artışı başladı. Bankaların kredi faizlerinde ki durum etkilenirken konut fiyatları doğru orantılı artışa geçti. Nakit ihtiyaçlarını gidermek isteyenler kredi çekerken zorlananlar için güzel gelişmeler yaşandı. Yaşanan daralma endişesi hükümetin ilk kez ev sahibi olması için harekete geçilirken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konu hakkında ilk adımlarını attı.
1.20 FAİZLİ KONUT KREDİ BAŞVURUSU
İlk evim konut kampanyası üzerinde ev sahibi olmak için uygulanan faiz oranı 1.20 olurken ilk kez ev alacaklar yararlanabilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konu hakkında desteğini duyururken çalışmalara başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, evini yenilemek isteyenlere yüzde 0,69 faiz 180 aya kaar vadeli kredi verilmektedir. Yılmaz, açıklamalarında konut kredisi kampanyasının ayrıntılarında merak konusu olan noktalara değindi.
Orta Vadei Program kapsamında ilk kez ev alacaklara düşük faizli kredi imkanı başlatılırken seçimlerin sonrasında çalışmaların hız kazanmasıyla beraber bakanlıkların kamu bankası ile anlaşması bekleniyor.
Enflasyonun yükselmesiyle beraber bu çerçeve üzerine faiz artışı başladı. Bankaların kredi faizlerinde ki durum etkilenirken konut fiyatları doğru orantılı artışa geçti. Nakit ihtiyaçlarını gidermek isteyenler kredi çekerken zorlananlar için güzel gelişmeler yaşandı. Yaşanan daralma endişesi hükümetin ilk kez ev sahibi olması için harekete geçilirken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konu hakkında ilk adımlarını attı.
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