Bist 100
9.157,54 0%
DOLAR
32,11 -0,98%
EURO
34,45 -1,75%
ALTIN
2.295,66 -0,88%

Hükümet düğmeye bastı, bankalar onay verdi! Düşük faizli konut kredisi müjdesi!

Konut fiyatlarında artış yaşanırken kredi faizlerindeki yükselişle beraber taleplerde düşüşler yaşandı. Sektör üzerinde daralmalar endişe edilirken konut almak isteyenler için hükümet düşük faizli kredi için düğmeye bastı.

Yayın Tarihi: 01.04.2024 16:06
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 16:06
Hükümet düğmeye bastı, bankalar onay verdi! Düşük faizli konut kredisi müjdesi!

Enflasyonun yükselmesiyle beraber bu çerçeve üzerine faiz artışı başladı. Bankaların kredi faizlerinde ki durum etkilenirken konut fiyatları doğru orantılı artışa geçti. Nakit ihtiyaçlarını gidermek isteyenler kredi çekerken zorlananlar için güzel gelişmeler yaşandı. Yaşanan daralma endişesi hükümetin ilk kez ev sahibi olması için harekete geçilirken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konu hakkında ilk adımlarını attı.
düşük faizli konut kredisi
1.20 FAİZLİ KONUT KREDİ BAŞVURUSU
İlk evim konut kampanyası üzerinde ev sahibi olmak için uygulanan faiz oranı 1.20 olurken ilk kez ev alacaklar yararlanabilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konu hakkında desteğini duyururken çalışmalara başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, evini yenilemek isteyenlere yüzde 0,69 faiz 180 aya kaar vadeli kredi verilmektedir. Yılmaz, açıklamalarında konut kredisi kampanyasının ayrıntılarında merak konusu olan noktalara değindi.
Orta Vadei Program kapsamında ilk kez ev alacaklara düşük faizli kredi imkanı başlatılırken seçimlerin sonrasında çalışmaların hız kazanmasıyla beraber bakanlıkların kamu bankası ile anlaşması bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası promosyonu 22 bin TL'ye uçurdu! Bunu yapanlar ikisini birden alacak

Ziraat Bankası promosyonu 22 bin TL'ye uçurdu! Bunu yapanlar ikisini birden alacak

EGM kadrolu personel alımı yapacak! Bu kadrolara KPSS şartı aranmıyor

EGM kadrolu personel alımı yapacak! Bu kadrolara KPSS şartı aranmıyor

Ayda 10 bin TL'ye hem sıfır hem elektrikli otomobil! Bu fiyata peynir ekmek gibi kapışılacak

Ayda 10 bin TL'ye hem sıfır hem elektrikli otomobil! Bu fiyata peynir ekmek gibi kapışılacak

Milyonlarca emekliye cumhurbaşkanı jesti! Meşhur tarihi canlı yayında açıkladı

Milyonlarca emekliye cumhurbaşkanı jesti! Meşhur tarihi canlı yayında açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
2
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
3
Akbank füze bağladı! Mart bitmeden 37.100 TL promosyon ödüyor
4
Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük maaş alana 10 bin lira bayram ikramiye tarih netleşti
5
Cebinde Ziraat Bankkart'ı olan hemen başvursun! Hesaplara 1000 TL Ramazan hediyesi verilecek
6
SSK, Bağ-kur'luya Nisan maaş müjdesi! Emekli ikramiyesi ile fark ödemesi kararı çıktı! 18.333 TL maaş yatacak
7
Ayın 15'i dedimi İş Bankası 26.500 TL promosyon ödeyecek! Seçim gelmeden imza atıldı

Ayda 10 bin TL'ye hem sıfır hem elektrikli otomobil! Bu fiyata peynir ekmek gibi kapışılacak

Ziraat Bankası promosyonu 22 bin TL'ye uçurdu! Bunu yapanlar ikisini birden alacak

En düşük emekli maaşı alana promosyon müjdesi! Hesabınızda 22 bin lira göreceksiniz

Milyonlarca emekliye cumhurbaşkanı jesti! Meşhur tarihi canlı yayında açıkladı

Emekliye promosyon+ 3.000 TL ikramiye sonra zam! Ama en iyisi sona kalacak

Hükümet düğmeye bastı, bankalar onay verdi! Düşük faizli konut kredisi müjdesi!

4A, 4B, 4C'li hafta sonuna kadar hesaplara bakın! 3.000 TL, 2250 TL, 1250 TL ek ödemeler tanımlanacak

EGM kadrolu personel alımı yapacak! Bu kadrolara KPSS şartı aranmıyor

Garanti Bankası'ndan herkese promosyon! Kişi başı 3.000 TL IBAN'a aktarılacak

IBAN'a para gönderenler eyvah diyecek! Böyle gönderenler büyük tufaya düştü

Bu fırsat 40 yılda bir gelir! Ayda 4 bin lira taksitle ev sahibi yaptıracak!

Emeklinin aklını başından alan 9200 TL ek ödeme! Bayram öncesi meclis onay verdi