Hükümetin yeni vergi paketinin detayları açıklandı: Kripto varlıklar ve hisse senetlerine yönelik düzenlemeler

Kripto yatırımcılarına yönelik yeni verginin detayları ve işlem oranı belli oldu

Hükümet, Kurban Bayramı tatilinin ardından Meclis'e sunmayı planladığı yeni vergi paketiyle ilgili detayları açıkladı. Yeni vergi paketinde öne çıkan konular arasında kripto varlıkların vergilendirilmesi ve Borsa İstanbul'da işlem görmeyen hisse senetlerine yönelik gelir vergisi düzenlemeleri bulunuyor. Bu değişikliklerle, Türkiye'nin vergi politikalarını güncelleyerek ek gelir kaynakları yaratılması hedefleniyor.

KRİPTO VARLIKLARIN VERGİLENDİRİLMESİ

Hükümetin hazırladığı yeni vergi paketi taslağında, kripto varlıkların vergilendirilmesine ilişkin iki farklı seçenek sunuluyor. İlk seçenek, kripto varlıkların alım-satımlarında on binde 3 oranında işlem vergisi uygulanması. İkinci seçenek ise, elde edilen gelir üzerinden gelir vergisi alınması. İşlem vergisi seçeneğinin tercih edilmesi durumunda, yıllık vergi getirisinin yaklaşık 3,7 milyar TL olması bekleniyor.

Kripto varlıkların vergilendirilmesi, dijital ekonomi ve finansal teknoloji alanındaki gelişmeler göz önüne alındığında, Türkiye'nin vergi sistemine entegre edilmesi gereken önemli bir konu olarak değerlendiriliyor. Bu düzenleme, kripto para yatırımcılarının vergi yükümlülüklerini netleştirerek, sektördeki belirsizlikleri gidermeyi amaçlıyor.

BORSA İSTANBUL'DA İŞLEM GÖRMEYEN HİSSE SENETLERİNE VERGİ

Yeni vergi paketi taslağında öne çıkan bir diğer düzenleme, Borsa İstanbul'da işlem görmeyen hisse senetlerinden elde edilen kazançlara uygulanan gelir vergisi istisnasının kaldırılması. Bu düzenlemeyle, tam mükellef kurumlara ait ve 2 yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin satışından elde edilen gelirler vergilendirilecek.

Bu değişiklik, sermaye piyasalarının daha şeffaf ve adil bir yapıya kavuşmasını sağlamayı amaçlıyor. Özellikle, Borsa İstanbul'da işlem görmeyen hisse senetlerinden elde edilen kazançların vergilendirilmesi, vergi adaletini artırarak, sermaye kazançlarından elde edilen gelirlerin daha geniş bir tabana yayılmasını hedefliyor.

VERGİ POLİTİKALARININ GÜNCELLENMESİ VE EK GELİR KAYNAKLARI

Hükümetin hazırladığı yeni vergi paketi, Türkiye'nin vergi politikalarını güncellemeyi ve ek gelir kaynakları yaratmayı amaçlıyor. Kripto varlıklar ve Borsa İstanbul'da işlem görmeyen hisse senetleri gibi yeni ve gelişen ekonomik alanlara yönelik vergilendirme düzenlemeleri, vergi tabanını genişleterek devletin gelirlerini artırmayı hedefliyor.

Bu düzenlemeler, aynı zamanda Türkiye'nin mali disiplini koruma ve bütçe açıklarını azaltma çabalarının bir parçası olarak görülüyor. Vergi tabanının genişletilmesi, kamu hizmetlerinin finansmanı için gerekli olan kaynakların sürdürülebilir bir şekilde sağlanmasını destekliyor.

Hükümetin yeni vergi paketi taslağı, Türkiye'nin vergi politikalarını güncelleyerek, kripto varlıklar ve Borsa İstanbul'da işlem görmeyen hisse senetlerine yönelik düzenlemeleri içeriyor. Kripto varlıkların alım-satım işlemlerine on binde 3 oranında işlem vergisi veya elde edilen gelirden gelir vergisi seçenekleri sunuluyor. Ayrıca, Borsa İstanbul'da işlem görmeyen hisse senetlerinden elde edilen kazançlara uygulanan gelir vergisi istisnası kaldırılıyor. Bu düzenlemeler, vergi tabanını genişleterek, ek gelir kaynakları yaratmayı ve Türkiye'nin mali disiplini koruma çabalarını desteklemeyi amaçlıyor.