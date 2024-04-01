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IBAN'a para gönderenler eyvah diyecek! Böyle gönderenler büyük tufaya düştü

Son dönemlerde popüler hale gelen IBAN yoluyla para gönderiminde uzmanlar tarafından uyarılar geldi. Milyonlarca vatandaş için kötü haber gelirken banka hesabı olanları etkileyeceği duyuruldu. İşte IBAN yoluyla para gönderiminde son durum...

Yayın Tarihi: 01.04.2024 14:40
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 14:40
IBAN'a para gönderenler eyvah diyecek! Böyle gönderenler büyük tufaya düştü

Hesaplara para gönderiminde yaşanabilecek zararlara değinilirken IBAN üzerinden para gönderilmemesi gerektiği uyarıları yapıldı. Kuaförler, giyim mağazalarına kadar birçok esnaf artık komisyon ödemesi yapmamak için IBAN yolunu tercih ederken detaylar açıklandı.

TÜKONFED üyesi ve avukat Saadet Kartı, IBAN üzerinden ödeme yapmanın kara para aklama ya da uyuşturucu ticareti gibi suçlara aracılık etme riskinde artışlar yaşanırken işletmelerin ve tüketicilerin dikkat etmesi gereken durumlar ele alındı.
ıban para
SUÇLU SAYILABİLİRSİNİZ
IBAN üzerinden gönderilen paralar için bilmeden suç işlemiş sayılabilirsiniz. Online alışverişlerde IBAN'a ödeme yaparken dikkatli olunması gerektiğine değindi. IBAN üzerinden ödeme gerçekleştirilirken dikkatli olunması gerekirken karttan dolandırılma riski yüksek olduğu ifade edilir.

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