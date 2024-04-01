IBAN'a para gönderenler eyvah diyecek! Böyle gönderenler büyük tufaya düştü

Hesaplara para gönderiminde yaşanabilecek zararlara değinilirken IBAN üzerinden para gönderilmemesi gerektiği uyarıları yapıldı. Kuaförler, giyim mağazalarına kadar birçok esnaf artık komisyon ödemesi yapmamak için IBAN yolunu tercih ederken detaylar açıklandı.



TÜKONFED üyesi ve avukat Saadet Kartı, IBAN üzerinden ödeme yapmanın kara para aklama ya da uyuşturucu ticareti gibi suçlara aracılık etme riskinde artışlar yaşanırken işletmelerin ve tüketicilerin dikkat etmesi gereken durumlar ele alındı.



SUÇLU SAYILABİLİRSİNİZ

IBAN üzerinden gönderilen paralar için bilmeden suç işlemiş sayılabilirsiniz. Online alışverişlerde IBAN'a ödeme yaparken dikkatli olunması gerektiğine değindi. IBAN üzerinden ödeme gerçekleştirilirken dikkatli olunması gerekirken karttan dolandırılma riski yüksek olduğu ifade edilir.

