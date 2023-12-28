İki litrelik ayçiçek yağı 75 TL’ye kadar düştü! İndirim bu sefer beklenmedik yerden geldi

Asgari ücrete zam gelmesi ve beraberinde yıl sonunun son haftasına girilmesi ile birlikte, vatandaşı farklı bir telaş aldı. Gün geçtikçe yükselen enflasyon oranı ile beraber vatandaşlar temel gıda ve hijyen ürünlerinde zam beklerken, bir diğer noktadan indirime giren ürünleri kovalamaya başladı. Tam bu noktada marketler peş peşe indirim kampanyasını duyururken, İste Gelsin Kırmızı İndirimler kampanyası adı altında 84 tane ürünü indirimli şekilde satışa çıkardı. Kırmızı indirimler kampanyası adı altında 2 litrelik ayçiçek yağı ise 75 TL’ye kadar düştü. İşte kırmızı indirimler kampanyasını detayları...

2 LİTRELIK AYÇIÇEK YAĞINDA BÖYLE FİYAT GÖRÜLMEDİ

Bu sefer ayçiçek yağında beklenen indirim kampanyası, İste Gelsin sanal market üzerinden yapıldı. İndirim kampanyası ile Evin 2 litrelik ayçiçek yağı 75 TL’ye kadar düştü. Vatandaşlar ayçiçek yağı stoklamak istiyorlarsa, yeni yıla kalmadan ve fiyatlar yükselmeden muhakkak bu indirim kampanyasından yararlanmalı. İndirim kampanyası doğrultusunda minimum alışveriş tutarı olan 150 TL’yi dolduran vatandaşlar, indirimli şekilde ayçiçek yağlarını evlerine kadar getirtebilecekler.





KAŞAR PEYNİR, BEYAZ PEYNİR, TUVALET KAĞIDI, KASAP KÖFTE: HEPSİ YOK FIYATINA SATIŞTA!

Ayçiçek yağının yanı sıra bir çok farklı ürünlerde indirim kampanyasına imza atan İste Gelsin, kırmızı indirimler kapsamında İnci dana kuzu kaşarlı köfte 500 gram 135 TL'den 120 TL’ye, Amasya et ızgara köfte 400 gramı 163,90 TL'den 149,90 TL'ye, Tahsildaroğlu Ezine keçi peynirini 200,50 TL’den 169,90 TL’ye, Superfresh klasik ton balığı 3 × 75 gramı 132,90 TL’den 92 TL’ye, Miss yağı azaltılmış yoğurt 650 gramı 22,25 TL’den 17,75 TL’ye, Solo peçete 200'lü 70,75 TL’den 32,50 TL’ye, Vitaminli süt 1 litre 27,50 TL’den 24,50 TL’ye, yarım yağlı tost peyniri 1000 gr 179,90 TL’den 143 TL’ye kadar düşürdü.









İste Gelsin kırmızı indirimler kampanyasında yok yok! İşte İste Gelsin KIRMIZI İNDİRİMLER kampanyası tam liste.