İkinci el araç arayanlara ilaç gibi kampanya! 400.00 TL’nin geri ödemesi hiç bu kadar kolay olmamıştı

Son yıllarda artan sıfır araç fiyatları ile birlikte ikinci fiyatları da cepleri yakmaya devam ediyor. Ancak balonun patladığını açıklayan uzmanlar özellikle de sıfır araç markalarının dev indirimleri uygulamaya sokmasının yanı sıra bankalar ytarafından da bir çok kampanyanın sunulmaya başladığı belirtiliyor.

Artan maliyetler, dolar kuru gibi oranlar, araç fiyatlarının kat be kat artmasını sağladığı dönemler geride kaldı. Özellikle de tealebin arttığı dönemde arzın azalmasının fiyatlara yansıdığı belirtilirken, buna sebep olarak taşıt kredisi faiz oranlarının da etkisinin olduğu belirtiliyor.

TAŞIT KREDİSİ KAMPANYASI

TCMB kararları kredi faizlerini de yakından etkiliyor. Son zamanlarda faiz balonunun patladığı açıklanırken, özellikle de bankalar, taşıt kredileri kapsamında bir çok kampanya açıklaması yapmaya devam ediyor. Son olarak ikinci el araç alımı konusunda atılım sergileyen İş Bankası ikinci el taşıt kredisi sayesinde, aracı olmayan bireyin kalmayacağını belirtiyor.





Son senelerde her ürün ve hizmete yapılan zamlardan nasibini alan araç fiyatları, özellikle de sıfır araçlarda 1 milyon TL’nin altında satılmamasına mahal vermiş bulunuyor. Bu kapsamda araç sahibi olmak isteyen kişi, ikinci el araçlara yönelirken, özellikle de bu araçlar konusunda bankaların düzenlediği kredi kampanyalarını yakından takip ediyor.





İŞ BANKASI TAŞIT KREDİSİ KAMPANYASI

İş Bankası tarafından başlatılan kampanyada 400.000 TL kredi kullanan vatandaşa geri ödeme kolaylığı imkanı sağlandığı belirtilmiş bulunuyor. Özellikle de piyasanın altında olan faiz oranları dikkat çekiyor. Düzenlenen düşük faizli taşıt kredisi desteğinde ortalamanın altında yüzde 3,99 faiz oranı açıklanmış bulunuyor. 400.000 TL’ye kadar vade farkı yükselirken, 400.000 TL’den sonra da vade sayısının tutara göre düştüğü biliniyor.

Banka tarafından sağlanan düşük faiz imkanı ile birlikte 400,000 TL taşıt kredisinin aylık ödemesi 24.750 TL’ye tekabül ediyor.