İlk yarı bitmeden başvuran veliye 3000 TL destek! Yılda 4 sefer ödenecek

Devlet tarafından gencinden yaşlısına kalem kalem destek ödemeleri devam ediyor. Yaşam şartlarının olumsuzluğunun devam ettiği şu günlerde, bu zorlu koşulu ortadan kaldırmak adına devlet çok fazla kalemde karşılıksız ödeme sunuyor. Sosyal destek programları kapsamında ihtiyaç sahibi onayı alan her hane ya da bireye özel destekler sağlanıyor. Öğrencilere yönelik olarak ödemesi yapılan destekler de dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sene içerisinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklaması yapılan bir öğrenci desteği de ulaşım yardımı olarak belirlenmişti. Bu kapsamda ailesinin yanında olmayan, uzakta okuyan üniversite öğrencilerine yönelik destek sağlanacağı belirtilirken senede iki kere ve gidiş geliş olmak üzere 4 ödeme yapılacağı belirlenmiş bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması kapsamında ailelerinden uzakta eğitim gören öğrenciye sunulan destek ulaşım desteği olarak açıklanmıştı. Aile Bakanlığı ile ortaklaşa yapılan çalışma sonuçlarını açıklayan Erdoğan; hangi okulda olursa olsun çocukların şehirler arası masraflarını ortadan kaldıracaklarını belirtmişti.





Öğrenciye ulaşım desteği adı altında sunulan ödemeler için başvuru şartları ve ödeme tarihleri ile birlikte ödeme tutarı da merakla araştırılıyor. 2023-2024 öğretim yılında da ulaşım desteği ödemelerinin devam ettiği belirtilirken şehirler arası masrafların giderilmesini sağlayan bu destekten üniversite öğrencileri faydalanabiliyor.

ULAŞIM DESTEĞİ NE KADAR ÖDENİYOR?

Geçtiğimiz sene içerisinde toplamda 3.000 TL olarak ödenen ulaşım desteği 2024 yılına girilmesi ile tutarı merakla araştırılıyor. Konu ile alakalı açıklama yapılmazken, ilk dönem sonuna doğru ödeme tutarlarının netleşeceği tahmin ediliyor.





ÖĞRENCİ ULAŞIM DESTEĞİ BAŞVURU TARİHLERİ

Bakanlık tarafından açıklanan öğrenci ulaşım desteğinin 2024 yılında da devam edeceği belirtilmesi sonrasında ulaşım desteği başvuru tarihleri de arama motorlarını aşındırıyor. Öğrenciye sağlanan ulaşım desteği için herhangi bir tarih bulunmamaktayken ister öğrenci isterse de veli destek programı için başvurusunu tamamlayabiliyor.



Öğrenci ailesinin yaşadığı Yardımlaşma Vakfı tarafından kabul edilen başvurular değerlendirme akabinde karara bağlanıyor. Yapılan açıklama kapsamında sosyal yardımlardan faydalanan ailelerin üniversitede de okuyan öğrencilerine yılda iki defa gidiş dönüş biletleri bakanlık tarafından temin ediliyor