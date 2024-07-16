IMF, küresel ekonomik büyüme tahminlerini korudu, Türkiye için beklentiler yükseldi

Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun Temmuz sayısını yayımladı. "Küresel Ekonomi Zor Bir Durumda" başlığıyla yayımlanan raporda, küresel ekonominin 2024 yılı için yüzde 3,2 oranında büyüyeceği tahmin edildi. Bu tahmin, nisan ayında yapılan öngörülerle uyumlu olarak korundu.



2025 TAHMİNLERİ DE AÇIKLANDI

Raporda, küresel ekonominin 2025 yılında ise yüzde 3,3 oranında büyümesinin beklendiği belirtildi. Nisan ayında yapılan tahminlerde ise bu oran yüzde 3,2 olarak öngörülmüştü. IMF, hizmet enflasyonunun dezenflasyon sürecini geciktirdiği ve para politikasının normalleşmesini zorlaştırdığını kaydetti.

IMF'nin raporunda, enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin ve artan ticari gerilimler ile politika belirsizliği bağlamında faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalma ihtimalinin arttığı ifade edildi. Bu riskleri yönetmek ve büyümeyi korumak için politika bileşiminin dikkatli bir şekilde sıralanması gerektiği vurgulandı.



TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN BÜYÜME TAHMİNLERİ YÜKSELTİLDİ

IMF, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini de güncelledi. Raporda, Türkiye ekonomisinin 2024 yılı için büyüme beklentisi yüzde 3,1'den yüzde 3,6'ya yükseltildi. 2025 yılı için ise Türkiye ekonomisinin yüzde 2,7 oranında büyümesi öngörülüyor. Bu tahminler, IMF'nin nisan ayındaki öngörülerine kıyasla daha olumlu bir tablo çiziyor.

ABD'NİN BÜYÜME BEKLENTİSİ DÜŞÜRÜLDÜ

ABD ekonomisine ilişkin büyüme beklentisi 2024 yılı için yüzde 2,7'den yüzde 2,6'ya düşürüldü. 2025 yılı için ise ABD ekonomisinin büyüme tahmini yüzde 1,9 olarak korundu. Bu tahminler, ABD ekonomisinde yavaşlama eğiliminin devam edeceğini gösteriyor.

IMF, Euro Bölgesi ekonomisine ilişkin büyüme tahminini bu yıl için yüzde 0,8'den yüzde 0,9'a çıkardı. 2025 yılı için ise yüzde 1,5 oranında büyüme tahmini sabit bırakıldı. Almanya ekonomisinin büyüme tahmini bu yıl için yüzde 0,2 ve gelecek yıl için yüzde 1,3 olarak korundu. Fransa ekonomisi için ise bu yılki büyüme beklentisi yüzde 0,7'den yüzde 0,9'a çıkarıldı, ancak gelecek yıl için yüzde 1,4'ten yüzde 1,3'e indirildi.



İNGİLTERE, İTALYA VE İSPANYA EKONOMİLERİNDE YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

İtalya ekonomisine ilişkin büyüme tahmini 2024 yılı için yüzde 0,7'de sabit bırakılırken, 2025 yılı için yüzde 0,7'den yüzde 0,9'a çıkarıldı. İspanya ekonomisi için büyüme tahmini bu yıl yüzde 1,9'dan yüzde 2,4'e yükseltildi ve gelecek yıl için yüzde 2,1 olarak korundu.

Raporda, İngiltere ekonomisinin büyüme beklentisi bu yıl için yüzde 0,5'ten yüzde 0,7'ye yükseltildi. Gelecek yıl için ise yüzde 1,5 oranında büyüme tahmini sabit tutuldu.



RUSYA, ÇİN VE HİNDİSTAN EKONOMİLERİ

Yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülke ekonomileri grubunda, Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 4,6'dan yüzde 5'e ve gelecek yıl yüzde 4,1'den yüzde 4,5'e büyümesi bekleniyor. Hindistan ekonomisinin bu yıl için büyüme beklentisi yüzde 6,8'den yüzde 7'ye yükseltildi. Gelecek yıl için ise yüzde 6,5 oranında büyüme tahmini sabit tutuldu.

Rusya ekonomisine ilişkin büyüme tahmini bu yıl için yüzde 3,2 olarak korundu. Gelecek yıl için ise yüzde 1,8'den yüzde 1,5'e indirildi.

