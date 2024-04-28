Bist 100
9.915,62 2%
DOLAR
32,45 -0,15%
EURO
34,83 -0,66%
ALTIN
2.427,5 0,14%

Nakit paraya sıkışanlara 70.000 TL anında kredi! TEB yine yaptı yapacağını

TEB Bankası tarafından 70.000 TL kredi imkanı sunuluyor. Başvuru yapmak isteyenler, bankanın internet sitesi veya şubesi üzerinden başvurularını yapabilirler. Başvuru sırasında kişisel ve mali bilgiler istenmektedir. Başvuru yapacak kişilerin düzenli bir gelire ve iyi bir kredi geçmişine sahip olmaları gerekmektedir.

Yayın Tarihi: 28.04.2024 21:45
Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 21:45
Nakit paraya sıkışanlara 70.000 TL anında kredi! TEB yine yaptı yapacağını

Başvuru süreci ve koşulları

TEB Bank'ın sunduğu 70.000 TL tutarındaki kredi imkanından faydalanmak isteyenlere yönelik başvuru işlemleri oldukça kolay. Başvuru yapmak isteyenlerin öncelikle resmi internet sitesi üzerinden veya bir banka şubesine başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında kişisel bilgilerinizi ve mali durumunuzu açıklayan belgeler hazırlamanız istenebilir. Başvuru koşulları düzenli gelir, iyi kredi ve bankanın belirlemiş olduğu diğer kriterleri içerebilir. Ancak başvuru durumuna göre koşullar farklılık gösterebileceğinden başvuru yapmadan önce lütfen bankanızla iletişime geçiniz.

Nakit paraya sıkışanlara 70.000 TL anında kredi! TEB yine yaptı yapacağını

Hızlı başvuru seçeneği

TEB Bankası, müşterileri için kolaylık sağlamak amacıyla SMS kredisi hizmeti de sunmaktadır. Anında kredi başvurusunda bulunmak için TC Kimlik numaranızı 4466’ya mesaj atın. Bu hizmet acil nakit ihtiyacını karşılamak isteyenlere yönelik ideal bir çözümdür.

TEB Bank'ın müşterilerine sunduğu 70.000 TL'lik finansman imkanı, acil nakit ihtiyacını karşılamak isteyen müşteriler için önemli çözüm olabilir.

İLGİLİ HABERLER

00.00'da yüzde 7-10 zam uygulaması devreye giriyor! Sabah sabah açıklandı

Ankaralılara kara haber verildi! O tarihten sonra ekmeğe okkalı zam geliyor

Emekliye tek şartla 20.000 TL'lik ballı destek! SSK, Bağkur, 4C farkı yok

Altın biriktirenlere bomba rakam! 2025'te altının kaç TL olacağını açıkladılar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IBAN'dan para gönderen dikkat: 'Açıklamaya bunu yazın' Yoksa Masak devreye giriyor
2
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
3
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
4
İş Bankası promosyonu rekora doymuyor! Mayıs ayına özel tutar 28.000 TL'ye çıktı
5
15 Nisan'da fark attıran promosyon ödemeleri başladı! Garanti Bankası 21.000 TL açıkladı
6
Promosyon müjdesinin devi Akbank'tan geldi! 35.500 TL açıklama yapıldı
7
Akbank füze bağladı! Mart bitmeden 37.100 TL promosyon ödüyor

9 bankadan gece yarısı faiz kararı! Aylık 45 bin TL kazanç kapısı açıldı

Nakit paraya sıkışanlara 70.000 TL anında kredi! TEB yine yaptı yapacağını

Altın biriktirenlere bomba rakam! 2025'te altının kaç TL olacağını açıkladılar

Emekliye tek şartla 20.000 TL'lik ballı destek! SSK, Bağkur, 4C farkı yok

Kimlik numaranıza bakıp öğrenin! Devlet IBAN'ınıza destek ödemesi yatırmış olabilir!

İstanbullular eyvah eyvah diyecek! Fiyatı her semtte farklı

Başvurular yeniden açıldı! SGK'dan tek seferlik 8.240 TL destek tek şartla ödenecek

Ayda 2.800 TL'ye tüm borçlarınızı kapatacak kredi! Garanti Bankası faizleri düştü de düştü

Milyonlarca emekliye 5000 TL maaş kesintisi şoku! Hemen e-Devlet'ten kontrol edin

00.00'da yüzde 7-10 zam uygulaması devreye giriyor! Sabah sabah açıklandı

Büyüleyici güzelliğe sahip kadınlar bu burçlardan çıkıyor! En güzel 5 burç açıklandı

Ankaralılara kara haber verildi! O tarihten sonra ekmeğe okkalı zam geliyor